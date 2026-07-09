Produktionsansvarig till Scandinavian Tool Systems
Lundin & Boström Hr AB / Chefsjobb / Leksand Visa alla chefsjobb i Leksand
2026-07-09
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Produktionsansvarig med teknisk bredd till Scandinavian Tool Systems i Insjön
Är du en engagerad ledare som drivs av att optimera flöden, utveckla medarbetare och själv vara delaktig i produktionen? Har du stark teknisk kompetens inom CNC-bearbetning och CAD/CAM? Då kan det vara dig vi söker!
Lundin & Boström HR AB hjälper nu Scandinavian Tool Systems i Insjön att hitta en driven och mångsidig Produktionsansvarig. Tjänsten är en direktrekrytering på heltid med start så snart som möjligt. Du rapporterar direkt till VD och har personalansvar för företagets skickliga maskinoperatörer.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Scandinavian Tool Systems är en svenskbaserad tillverkare och leverantör av verktyg för gängsvarvning, gängfräsning, avstickning och spårsvarvning. Företaget grundades 1989 och började marknadsföra ett egenutvecklat skär för gängsvarvning, QuadCut. Detta har sedan följts av framgångsrika produkter som QuadCutOff, ThreadMill och TwinCut. Idag marknadsförs produkterna genom ett globalt nätverk av distributörer och företaget finns representerat i mer än 40 länder över hela världen. Läs gärna mer på scandinavian-tool.se
Om tjänsten och dina arbetsuppgifter
Som produktionsansvarig får du en bred och central roll där strategisk planering varvas med operativt arbete. Ditt fokus är att uppnå produktions-, utvecklings- och kvalitetsmål samt att arbeta med ständiga produktivitetsförbättringar för att säkerställa att kunder får produkter till rätt kostnad, kvalitet och i rätt tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan komma att inkludera:
Produktionsledning & Planering: Fullt ansvar för produktion, produktionsplanering samt personalansvar och utbildning av maskinoperatörer.
Operativ produktion & Teknik: Delaktighet i produktion av skär i verktygsslipmaskiner samt maskinprogrammering.
Konstruktion & Utveckling: Produktutveckling, produktion av ritningar samt konstruktion av produktionsutrustning.
Kvalitet & Arbetsmiljö: Utveckla rutiner, underhållsplaner, produktionsmetoder och kvalitetssäkring, samt aktivt bidra till en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.
Logistik & Inköp: Hantera inköp av produktionsförnödenheter samt ansvara för försändelser för ytbehandling, beläggning och slutleverans till lager.
Kund & Leverantörskontakt: Erbjuda teknisk rågivning, hantera reklamationer, offerera specialprodukter samt sköta löpande kontakt med kunder och leverantörer.
Administration: Arbeta i affärssystemet Monitor samt samarbeta med ekonomiavdelningen kring kalkyler och liknande. Du har även ansvaret för lokalen/fastigheten.Profil
För att lyckas i rollen ser vi det som avgörande att du är en synlig och inspirerande ledare. Du har en stark förmåga att motivera dina medarbetare till att ge det där lilla extra. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en miljö där du får ta stort eget ansvar.
Du har erfarenhet av slipning eller annan bearbetning med CNC-maskiner, CAD/CAM (SolidWorks), ritningsläsning och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ansökan och process
I denna rekrytering samarbetar Scandinavian Tool Systems med Lundin & Boström HR AB. Det rör sig om en tillsvidareanställning på heltid med placering i Insjön. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 24 augusti 2026.
För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Kontaktperson: Maria Lindström
Telefon: 070-510 12 50
E-postadress: maria.lindstrom@lundinbostrom.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8046029-2094661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
Brittasvägen (visa karta
)
793 40 INSJÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lundin Boström Kontakt
Maria Lindström maria.lindstrom@lundinbostrom.se Jobbnummer
9998236