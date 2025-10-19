Produktchef

Roi Rekrytering Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö
2025-10-19


Brinner du för produktutveckling och vill skapa produkter som verkligen gör skillnad för användarna? Vill du vara med från idé till färdig produkt och bidra till att TrustCare fortsätter växa globalt? Då är detta rollen för dig! Vi söker en produktchef som tar ansvar för hela produktutvecklingsprocessen - från behovsanalys och konceptutveckling till konstruktion, testning och produktion.

Som produktchef hos Trust Care...
blir du nyckelperson i att definiera produktens vision, prioritera utveckling och säkerställa att produkterna når marknaden med hög kvalitet. Du har både strategiskt och operativt ansvar för produktutvecklingen inom ditt område. Du ansvarar för att omsätta kundbehov, affärsmål och tekniska möjligheter till konkreta utvecklingsinitiativ tillsammans med design- och konstruktionsteamet.
Du driver produktens hela livscykel, från marknadsanalys och konceptutveckling till lansering och uppföljning på våra cirka 40 marknader. Du arbetar nära försäljningsavdelningen för att säkerställa budgetmål och prioriterar funktioner och egenskaper som skapar störst värde för både användare och företag.
Ansvarsområden

Definiera produktens vision, strategi och lanseringsplan

Genomföra marknadsanalyser, identifiera kundbehov och trender

Prioritera utvecklingsinsatser och funktioner

Samarbeta med utvecklingsteam, marknadsföring, försäljning och övriga avdelningar

Ansvara för produktlanseringar och säkerställa att produkten når samtliga marknader

Mäta och analysera produktresultat och göra justeringar vid behov

Förbereda produkten för produktion och säkerställa effektiv och kvalitativ tillverkning

Ansvara för helheten och budgetmål per produkt tillsammans med försäljningsavdelningen

För att lyckas i rollen...
tror vi att du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom industriell design, produktutveckling eller maskinteknik. Du har dessutom några års arbetslivserfarenhet inom produktutveckling, produktledning eller liknande, där du har drivit produkter från idé till lansering och har vana att fatta både strategiska och operativa beslut.
Som person är du kreativ och analytisk, strukturerad, proaktiv och lösningsorienterad. Du lever för produktutveckling och innovation och är van vid att samarbeta med flera avdelningar och externa partners för att skapa produkter som verkligen möter användarnas behov. Du är trygg i att prioritera, fatta beslut och ta ansvar för produktens resultat - samtidigt som du bidrar med idéer och energi till teamet.

Publiceringsdatum
2025-10-19

Om företaget
TrustCare är ett ledande företag inom design och innovation med bas i Malmö. Vi utvecklar och tillverkar produkter som möter de föränderliga behoven hos dagens användare. Genom egen design och nära samarbeten med ledande europeiska designers har vi lanserat globalt erkända produkter - idag exporterar vi till ett 40-tal länder.
Vi fokuserar på användarcentrerad design, kontinuerlig innovation och starka partnerskap för att leverera tillförlitliga och högkvalitativa produkter. Läs gärna mer på www.trustcare.se.
Vill du bli en del av oss?
Varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret, vi tar inte emot någon ansökan via e-post. Urval kommer ske löpande men sista ansökningsdag är den 16 november 2025. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich på lukas.drelich@roirekrytering.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Roi Rekrytering Sverige AB (org.nr 556742-3248)

Arbetsplats
Trust Care AB

Jobbnummer
9563686

