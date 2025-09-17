Produktassistent Jotex, Visstid
2025-09-17
Ellos Group är en av Nordens ledande e-handelsgrupper med e-handelsplatserna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 500 medarbetare och omsätter runt 3,3 miljarder SEK.
Jotex söker en produktassistent på visstid.
Som produktassistent arbetar du i team bestående av Produktchefer, Produktassistenter och Stockcontrollers.
Ansvarsområden
I din roll jobbar du i team med din Produktchef. Dina arbetsuppgifter består av hantering av prover, administration av inköp och orderläggning, bevakning av leveranser, fakturor samt daglig kontakt med leverantörer. Vi ser positivt på att du är väl insatt i försäljningsuppföljningar samt att du är delaktig i sortimentsöverlämningar till vår marknadsavdelning. Du skall också kunna täcka upp för Produktchefen när denne inte är på plats.Publiceringsdatum2025-09-17Erfarenheter
Vi söker dig som, precis som vi, brinner för inredning och har en stark produktkänsla! Du har minst ett par års erfarenhet från arbete inom inköp. Det är meriterande om du jobbat med inredning tidigare, men inget krav. Som person är du en ansvarstagande teamspelare med förmåga att ta egna beslut, du är proaktiv och problemlösande i din approach. Det är viktigt att du är en god kommunikatör samt att du är strukturerad och flexibel då vi jobbar i en bransch i ständig utveckling. Du har goda kunskaper i Office, särskilt Excell samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Om tjänsten
Tjänsten är på visstid under 5 månader från november till mars. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sanna Apelqvist via mail sanna.apelqvist@jotex.se
Har du frågor kring processen kan du kontakta Martin Carlberg via mail martin.carlberg@ellos.se
