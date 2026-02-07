Produktansvarig Fjärrvärme
C4 Energi AB / Civilingenjörsjobb / Kristianstad Visa alla civilingenjörsjobb i Kristianstad
2026-02-07
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C4 Energi AB i Kristianstad
C4 Energi söker nu en Produktansvarig Fjärrvärme som vill ta ett helhetsansvar för våra produkter inom fjärrvärme, fjärrkyla samt elproduktion från turbiner och batterier. Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett tydligt affärs- och resultatansvar.
Om rollen
Som Produktansvarig Fjärrvärme har du en central position i vår verksamhet. Du ansvarar för att utveckla, förvalta och säkerställa lönsamheten inom produktområdet, samtidigt som du bidrar till C4 Energis långsiktiga mål om hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning. Du arbetar nära driftorganisation, projektledare och kunder och är en viktig länk mellan teknik, affär och kund.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla och förvalta produkter inom fjärrvärme, fjärrkyla samt elproduktion från turbiner och batterier
Ansvara för prissättning, prognoser och affärsplanering
Följa upp och analysera ekonomiskt resultat och lönsamhet
Ta fram beslutsunderlag och genomföra ekonomiska analyser
Delta i och leda projekt samt bidra till utveckling av arbetssätt och processer
Arbeta tätt tillsammans med driftorganisation, projektledare och kunder
Vi söker dig som
Har relevant eftergymnasial utbildning inom teknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Har god systemvana och erfarenhet av BI-verktyg och kalkylarbete, exempelvis i Excel
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Har erfarenhet från energibranschen (meriterande)Publiceringsdatum2026-02-07Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är affärsdriven och resultatorienterad med förmåga att se helhet och långsiktig lönsamhet. Du arbetar analytiskt och strukturerat och kan omsätta data och analyser till tydliga beslutsunderlag. Du är självgående och initiativtagande, men trivs också med att samarbeta tvärfunktionellt. Som person är du kommunikativ och pedagogisk, med en förmåga att förklara komplex information på ett begripligt sätt. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och har ett prestigelöst och professionellt förhållningssätt.
Vi erbjuder
Hos C4 Energi får du möjlighet att arbeta i ett samhällsviktigt bolag med stark lokal förankring och tydligt hållbarhetsfokus. Du får en ansvarsfull och utvecklande roll där du har verklig möjlighet att påverka både affär och framtida energilösningar, tillsammans med engagerade kollegor i Kristianstad.
Anställningsvillkor
• Tjänsten är på heltid och dagtid.
• Kollektivavtal enligt Branschöverenskommelse Energi.
• Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum. Skicka in din ansökan redan idag, dock senast 8 mars 2026.
Kontakt För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta: HR-chef Malin Nilsson, 0733-737512
Välkommen med din ansökan och bli en del av C4 Energi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7190001-1830233". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C4 Energi AB
(org.nr 556222-2223), https://jobb.c4energi.se
Näsbyholmsvägen 10 (visa karta
)
291 35 KRISTIANSTAD Arbetsplats
C4 Energi Jobbnummer
9729433