Produktansvarig fiber
Övik Energi AB / Organisationsutvecklarjobb / Örnsköldsvik Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örnsköldsvik
2025-11-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Övik Energi AB i Örnsköldsvik
Vi söker en produktansvarig som vill driva utvecklingen av våra fiberprodukter och tjänster - en roll där affärsmässighet möter teknikintresse.Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
På Övik Energi arbetar vi för en hållbar framtid. Vi erbjuder tjänster inom energi och kommunikation som gör skillnad för människor och företag i vår region. Du kommer att ingå i avdelningen kunderbjudande som bland annat arbetar med forskning och utveckling av våra produkter.Om tjänsten
Som produktansvarig för Övik energis fiber har du ett helhetsansvar för fiberprodukterna och dess prismodeller. Du arbetar både strategiskt och operativt för att utveckla och förvalta erbjudanden som skapar kundnytta och lönsamhet. Rollen innebär dagligt samarbete inom vårt affärsteam fiber och externa partners, samt att leda produktrelaterade projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och förvalta fiberprodukter och tjänster utifrån affärsplan. Ansvara för prissättning och lönsamhet. Skapa produktbeskrivningar och kalkylverktyg. Omvärldsbevaka och följa relevant lagstiftning. Leda produktrelaterade projekt.
Hos oss får du en spännande roll i en framtidsbransch där du kan påverka och utveckla våra produkter. Vi erbjuder en arbetsplats med stark gemenskap, hållbarhetsfokus och möjlighet att växa tillsammans med oss.
Vem är du?
Du är en person som kombinerar analytisk förmåga med mod att utmana och tänka nytt. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har lätt för att skapa goda relationer - din sociala kompetens gör att du samarbetar effektivt med både kollegor och externa aktörer. Du är lösningsorienterad, nyfiken och har ett genuint teknikintresse, vilket gör att du ser möjligheter där andra ser hinder.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi med marknadsinriktning eller likvärdig. Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet. Erfarenhet från telekom är meriterande.
Vi erbjuder:
Hos oss får du en utmanande roll i en framtidsbransch där du kan påverka och utveckla våra produkter. Vi erbjuder en arbetsplats med en god arbetsmiljö, hållbarhetsfokus och möjlighet att växa tillsammans med oss.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 7 januari. Vi kommer dock att göra urval löpande för tjänsten och därmed kan tjänsten komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi ser varje medarbetare som en unik resurs och värdesätter mångfald för innovation och utveckling. Kommunkoncernen ingår i ett finskt-samiskt förvaltningsområde. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övik Energi AB
(org.nr 556019-1750) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kunderbjudanden Kontakt
Helen Eriksson 072-5428904 Jobbnummer
9609137