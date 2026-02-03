Production Supervisor
2026-02-03
Vi ansvarar för driften av fjärrvärmeanläggningarna i nordvästra Stockholm, som ingår i det nordvästra nätet. Vårt huvudverk är Högbytorp, där vi driver och vidareutvecklar en modern, resurseffektiv och hållbar anläggning. Vi ansvarar även för Säby och Slammertorp med tillhörande pumpstationer. Tillsammans arbetar vi för att säkerställa en trygg, stabil och långsiktig värmeleverans - dygnet runt, året om. Hos oss blir du en del av ett team som värdesätter samarbete, omtanke och ett stöttande arbetsklimat.Om tjänsten
Som skiftledare för ett av våra skiftlag ansvarar du för att säkerställa att våra anläggningar drivs på ett optimalt, säkert och omsorgsfullt sätt. Ditt arbete växlar mellan att leda driften över Högbytorpskraftvärmeverk, Säbyverket, Slammmertorps värmepumpar och att dom driftas i linje med förväntningarna genom samarbete med driftplaneringen och samordna arbetsuppgifter såsom rondering och driftåtgärder ute i anläggningen.
Via driftledningscentralen kommer du även ansvara för hantering av larmövervakning och beredskapsinkallning för yttre anläggningar, enligt överenskommelser med våra kollegor i den lokala Asset Management-organisationen.
En central och mycket viktig del av rollen är delegering av arbetsuppgifter till dina skiftmedarbetare. I rollen så ingår även ett ansvar för arbetsmiljön, där du som skiftledare utbildas inom området för att få en djupare förståelse för ditt ledaransvar och säkerställa att arbetet bedrivs säkert, strukturerat och i enlighet med gällande riktlinjer, genom väl avvägda beslut kring resurser och arbetssätt inom driftområdet.
Arbetet bedrivs som kontinuerlig skiftgång, inklusive dagtidsveckor. Under dessa skift ansvarar du tillsammans med skiftlaget och vår driftsamordnare för arbetstillståndshantering på Högbytorp. Dagveckorna innefattar även förbättringsarbete, framtagning av instruktioner, utbildningar och andra utvecklande uppgifter
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av kraftvärmeanläggningar, hetvattenpannor och värmepumpar - kunskaper du gärna delar med dina kollegor. Vi ser att du har en utbildning som drifttekniker eller driftingenjör, men du kan också ha byggt upp motsvarande kompetens genom erfarenhet. I rollen värdesätts trygghet i att ta ansvar och leda arbetet, tillsammans med en god förståelse för vikten av samarbete.
På E.ON ser vi teknik och innovation som en naturlig del av vår vardag. Vi tror därför att du är nyfiken, tar gärna till dig ny teknik och ser förändringar som en möjlighet att hitta smartare och mer hållbara lösningar. Samtidigt gör du medvetna val i ditt arbete och sätter alltid säkerhet och välmående först. Du tar ansvar för både din egen och andras trygghet och reagerar när något inte känns rätt. Du bidrar med engagemang och en gör-det-möjligt-attityd som inspirerar teamet och driver oss framåt
Hur är det hos oss?
Din chef Charlie leder med lyhördhet, omtanke och stort förtroende. Han tror på frihet under ansvar samtidigt som han är tydlig med förväntningar och vill att alla ska känna trygghet i sina uppgifter. Han arbetar aktivt för en inkluderande kultur där idéer välkomnas, förändring ses som något positivt och varje medarbetare får komma till sin rätt. Teamet arbetar i små skiftlag med nära samarbete och tydlig kommunikation. Kulturen präglas av värme, öppenhet och en stark känsla av gemenskap. Man stöttar varandra, har roligt tillsammans och driver anläggningarna som ett lag där allas kompetens och personligheter får ta plats.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 17 /2 - 2026.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Charlie Norman, Charlie.Norman@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
