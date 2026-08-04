Production Quality Engineer
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2026-08-04
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Vi söker nu en Production Quality Engineer till ett ledande högteknologiskt industriföretag. Företaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas och har nyligen utvecklat sin produktionsteknikorganisation för att skapa ett ännu närmare samarbete med produktionen. Nu förstärks teamet med en produktionskvalitetsingenjör som vill bidra till att utveckla arbetssätt, processer och produktkvalitet i en tekniskt avancerad tillverkningsmiljö.
OM TJÄNSTEN:
Som Production Quality Engineer får du en bred roll med många kontaktytor. Du arbetar nära produktionen i det dagliga arbetet samtidigt som du driver kvalitetsförbättringar, deltar i kvalificeringar och bidrar till industrialisering av nya produkter. Rollen innebär ett nära samarbete med bland annat produktion, produktionsteknik, projekt, konstruktion och inköp, där du blir en viktig del i att säkerställa stabila processer och hög kvalitet genom hela produktionsflödet.
Du blir en del av en produktionsteknisk organisation som arbetar nära den dagliga verksamheten i produktionen. Teamet består av produktionstekniker och produktionskvalitetsingenjörer som tillsammans ansvarar för att utveckla tillverkningsprocesser, stötta produktionen och säkerställa en stabil och effektiv produktion.
Rollen är bred och kombinerar operativt kvalitetsarbete med långsiktiga förbättringsinsatser. Du kommer att vara en naturlig kontaktperson i kvalitetsrelaterade frågor och arbeta nära flera funktioner för att identifiera förbättringsområden och driva förändringar från analys till genomförande.
ARBETSUPPGIFTER:Vara ett dagligt kvalitetsstöd till produktionen och stötta vid kvalitetsrelaterade frågeställningar.
Hantera och följa upp avvikelser samt driva rotorsaksanalyser och korrigerande/förebyggande åtgärder.
Genomföra och delta i produkt- och processkvalificeringar, valideringar och First Article Inspection (FAI).
Arbeta med produkt- och processrevisioner samt följa upp kvalitetsutfall och identifiera förbättringsområden.
Delta i introduktion av nya produkter och produktionsförändringar i nära samarbete med produktionsteknik och projekt.
Säkerställa att processer och arbetssätt uppfyller gällande krav, standarder och interna riktlinjer.
Bidra med utbildning och vägledning inom kvalitetsrelaterade arbetssätt och processer.
Samarbeta med produktion, projektledning, konstruktion, inköp och övriga stödfunktioner för att utveckla verksamheten.
VI SÖKER DIG SOM:Eftergymnasial utbildning inom exempelvis maskinteknik, produktionsteknik, kvalitet eller annan relevant teknisk inriktning
Erfarenhet från en teknisk roll inom tillverkande industri
God förståelse för produktionsprocesser och hur ett tillverkningsflöde fungerar.
Erfarenhet av avvikelsehantering och systematiskt förbättringsarbete.
Erfarenhet från elektronik- eller elmonterande produktion.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gärna tar initiativ och driver arbetet framåt. Du har ett analytiskt arbetssätt och motiveras av att förstå grundorsaker och hitta långsiktigt hållbara lösningar.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika funktioner. Du bygger goda relationer samtidigt som du har integriteten att ställa krav och säga ifrån när kvalitet eller processer behöver säkerställas. Vi tror också att du bidrar med ett positivt engagemang och uppskattar att arbeta i en verksamhet där utveckling sker tillsammans.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Omfattning: HeltidStart: Enligt överenskommelsePlacering: Norra Stockholm Lön: Marknadsmässig
Denna tjänst omfattas av säkerhetsskydd. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. För vissa roller kan krav på svenskt medborgarskap förekomma.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Stockholm Jobbnummer
10020874