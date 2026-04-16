Production Quality Engineer
Väderstad AB / Maskiningenjörsjobb / Mjölby Visa alla maskiningenjörsjobb i Mjölby
2026-04-16
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Väderstad AB i Mjölby
, Ödeshög
, Linköping
, Västervik
eller i hela Sverige
Är du en analytisk och drivande person med passion för kvalitetsarbete och ständiga förbättringar? Vill du spela en central roll i att utveckla och säkerställa kvaliteten i en operativ verksamhet? Då kan rollen som Operation Quality Engineer vara helt rätt för dig!
Om rollen
Till avdelningen Quality & Väderstad Production System (Q&VPS) söker vi nu en Operation Quality Engineer. I rollen ansvarar du för att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar effektivt i den dagliga driften. Du arbetar nära verksamheten och stöttar organisationen genom att analysera, visualisera, kravställa och följa upp kvalitetsrelaterade frågor. Rollen innebär också att leda förbättringsinitiativ, genomföra processrevisioner och driva grundorsaksanalyser med hjälp av etablerade kvalitetsverktyg.
Uppdragen är ofta övergripande och kräver både analytisk förmåga och kreativitet för att omvandla behov till konkreta handlingsplaner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva förbättringsarbete inom processer
Visualisera driftläge och status på ett tydligt och korrekt sätt
Besluta om kort- och långsiktiga åtgärder vid större eller återkommande kvalitetsavvikelser
Analysera och sammanställa rapporter, underlag och statistik
Efterfråga och följa upp kontrollplaner för identifierade risker
Genomföra och driva processrevisioner
Leda och utveckla organisationen i användningen av kvalitetsverktyg
Utveckla och förbättra processer och rutiner inom operations och eget ansvarsområde
Om dig
Vi söker dig som är driven, initiativtagande och tar stort ansvar i ditt arbete. Du är noggrann, strukturerad och har en naturlig förmåga att analysera komplexa problem. Du trivs med att utmana befintliga arbetssätt och har tålamodet som krävs för långsiktigt förbättringsarbete.
Som supportfunktion behöver du ha en stark servicekänsla och goda ledaregenskaper för att kunna stötta organisationen och nå uppsatta mål. Du är också en skicklig kommunikatör som samarbetar väl med både interna och externa kontakter.Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Teknisk gymnasie- och/eller högskoleutbildning, eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper inom Office-paketet
Mycket goda kunskaper och minst 3-4 års erfarenhet av kvalitetsverktyg, med fördel Lean Six Sigma
Meriterande
Erfarenhet av IFS
Erfarenhet av filintegrering mellan olika applikationer
Övrig information
Placeringsort är Väderstad.
Som en del av rekryteringsprocessen kan psykometriska tester komma att användas i syfte att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning. Innan anställning genomförs även en bakgrundskontroll av slutkandidat.
För frågor gällande rollen vänligen kontakta rekryterande chef, Andreas Johansson Zune på 0142-817 65 eller andreas.johansson2@vaderstad.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen kontakta Talent Acquisition Specialist, Ellinor Lindell på 0142-810 59 eller ellinor.lindell@vaderstad.comSå ansöker du
Är du intresserad av tjänsten och motsvarar kraven är du välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-04-26.
Notera att ansökningar via mail inte tas emot. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Om Väderstad
Väderstad förser det moderna lantbruket med innovativa och högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Genom att förenkla arbetet och förbättra resultatet för lantbrukaren, är företagets vision att bli världens ledande partner för enastående uppkomst. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i Väderstad, Sverige. Väderstad finns representerat i 40 länder och på alla kontinenter. År 2025 hade Väderstad 1900 medarbetare och omsatte 6,1 miljarder kronor.
Väderstad har utsetts till ett av Karriärföretagen 2026 - en utmärkelse för Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för studenter och unga. Vi är stolta över vårt långsiktiga arbete med att skapa en arbetsmiljö som präglas av utveckling, ansvarstagande, samarbete och lärande, där du som medarbetare får möjlighet att växa och bidra.
Vill du ha mer info så kolla gärna på denna korta film om Väderstad AB: https://www.youtube.com/watchv=otyG_kgySbg
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderstad AB
(org.nr 556944-2808)
Hogstadvägen 2 (visa karta
)
590 21 VÄDERSTAD
9857815