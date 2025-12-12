Production Process Engineer till Mycronic!
Tänk dig de mest högteknologiska elektronikprodukterna du kan föreställa dig, och sen tänker du ett steg längre. Med världsledande produktionslösningar leder Mycronic elektronikindustrin och utvecklar några av världens mest avancerade produkter, men med en ödmjukhet inför att det viktigaste för att lyckas med detta är en passion för såväl affärer som teknik men framför allt människor. Mycronic befinner sig i en expansiv fas där vi vill fortsätta etablera oss på fler marknader och i fler länder och för att göra detta söker vi personer som vill vara med på den fortsatta resan. Har du några års erfarenhet inom produktion- och processutveckling och vill vara en del i arbetet med att fortsätta utveckla vår produktion? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Mycronic är ett svenskt globalt högteknologiskt företag med visionen om att vara den mest pålitliga partnern till skaparna av morgondagens elektronik, vars innovativa lösningar har utvecklat och tillverkat maskiner för elektronik och displaytillverkning i över 50 år. Vi fortsätter att växa inom ett växande utbud av branscher och divisionen Pattern Generator (PG) har en unik position på marknaden som världens främsta leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker, vilka i sin tur används vid tillverkning av högupplösta skärmar och mikroprocessorer. Alla skärmar med hög upplösning du ser, oavsett om det är TV, telefon, surfplatta, Apple Watch etc. så är Mycronic:s maskiner en del av tillverkningsprocessen.
Som processingenjör inom produktion tillhör du en större avdelning om 17 medarbetare med ett brett ansvar inom processteknik, produktteknik, produktionsplanering, testutveckling, logistikutveckling, tull, trade compliance och projektledning inom industrialisering. Du kommer att samarbeta med de flesta funktionerna inom din egen avdelning men även tvärfunktionellt med bl.a. produktionsteamen, inköp och R&D vilket gör detta till en bra roll för dig som lockas av att få samarbeta med ett stort nätverk av funktioner och personer.
Dina arbetsuppgifter
Produktionen inom PG-divisioner är idag uppdelad på olika områden - Komponentproduktion av elektronik, slutmontering, reservdelsproduktion, R&D-produktion och lager och du kommer att jobba mot ett av dessa områden då avdelningen du tillhör fungerar som en stödfunktion till produktionen. Ni stöttar med support inom avvikelser, underhåll, bistår med verktyg och förväntas vara drivande i att skapa och utveckla processer för en så effektiv produktion som möjligt. Du kommer att jobba i en viktig roll för Mycronic där det finns utrymme att komma med egna idéer och förslag på förbättringar inom området. Tack vare korta beslutsvägar och att området fortfarande är under utveckling är detta verkligen en roll där det finns möjlighet att vara med och påverka.
Du kommer exempelvis...
• Ge stöd i produktionstekniska frågor för att hålla produktionen igång samt hantera andra produktrelaterade frågor inom produktionsområdet.
• Driva förbättringsarbete som minskar produktionstid och höjer kvaliteten på produktionsprocesser
• Drivande i att sätta produktionstakt och balanseringscenarier för olika volymer
• Delta i och driva inköp av utrustning och investeringar kopplade till produktionen
• Identifiera avvikelser, genomföra rotorsaksanalyser och bidra till nya lösningar
• Genomföra och stötta vid riskanalyser och riskbedömningar
• I rollen är man också en del av "Local Management Team" där man tar strategiska beslut tillsammans med avdelningschef, teamledare, produktingenjörer och planering.
VI SÖKER DIG SOM
I den här rekryteringen lägger vi, utöver din formella kompetens, stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang för rollen. Du är en strukturerad person som kan prioritera och planera ditt arbete, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Framför allt söker vi dig som är trygg i din roll som processingenjör och vågar ta sig an en ny utmaning med att faktiskt få implementera de kunskaperna du har i en produktionsmiljö som är i en större utvecklingsfas.
Vidare har du...
• En akademisk utbildning inom produktion, logistik, industriell ekonomi eller motsvarande utbildning
• Några års arbetslivserfarenhet inom produktionsteknik och/eller logistikutveckling
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska då båda språken används i arbetet
Vi ser det som meriterande om du har...
• Erfarenhet av att arbete inom renrumsmiljö och/eller ESD-produktion
• Erfarenhet och kompetens inom arbete med risk för elektrisk fara
• Erfarenhet och kompetens inom hälsa och säkerhetsfrågor
• Mycket god vana att arbeta inom Office-paketets fulla potential
Övrig information
• Start: enligt överenskommelse
• Omfattning: heltid, tillsvidare
• Placering: Stockholm, Täby
• Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Mycronic 's önskan är att alla frågor kring tjänsten går till Academic Work.
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Mycronic 's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Urvalet sker löpande och annonsen kan komma att stängas ner innan tjänsten är tillsatt, sök gärna så snart du kan om du är intresserad!
• Telefonintervju med Academic Work
• Personlighet- och problemlösningstest
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Mycronic
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Mycronic och oss som arbetsgivare på vår hemsida: https://www.mycronic.com/ Varaktighet, arbetstid, etc.
