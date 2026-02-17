Production Engineer
2026-02-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Production Engineer till spännande uppdrag inom tågindustrin i Västerås
Vill du arbeta nära produktionen, driva tekniska lösningar framåt och ingå i ett team där samarbete är avgörande varje dag? Nu söker vi på Mprowe en Production Engineer till ett konsultuppdrag hos en ledande aktör inom tåg- och fordonsindustrin i Västerås.
Om uppdraget
Du blir en del av avdelningen Production Engineering, ett team på cirka 25 kollegor som arbetar nära produktionen och säkerställer att konstruktioner och tekniska lösningar fungerar i praktiken.
I rollen är du den som får ritningar, instruktioner och verklighet att hänga ihop. När något inte fungerar som tänkt är du med och analyserar, föreslår lösningar och ser till att arbetet kan fortsätta framåt. Tempot varierar och utmaningarna skiftar, vilket gör att du hela tiden utvecklas i takt med uppdraget.
Rollen innebär att vara länken mellan konstruktion och produktion.
Du kommer bland annat att:
Stötta produktionen i tekniska frågeställningar och akuta problem
Hantera materialavvikelser och tolka ritningar/instruktioner
Analysera avvikelser och ta fram hållbara lösningsförslag
Uppdatera dokumentation och driva förbättringar.
Ha tät dialog med produktion, andra avdelningar och ditt team inom Production Engineering.
Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten, tar ansvar när något behöver lösas och vill arbeta där teknik möter produktion i praktiken.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är högskole- eller civilingenjör, kanske tidigt i din karriär. Du arbetar strukturerat, är analytisk och har lätt för att sätta dig in i nya områden.
Som person tror vi att du:
Trivs i en miljö där tempot varierar och förutsättningarna kan ändras snabbt.
Kan behålla struktur och fokus även när något behöver lösas snabbt.
Är tydlig i din kommunikation och trivs i samarbete med andra.
Har ett analytiskt förhållningssätt och drivs av att hitta hållbara lösningar.
Är trygg i dig själv och kan stå för dina ideér, samtidigt som du är öppen för feedback.
Har du erfarenhet från produktion eller produktionsteknik är det meriterande, men inte ett krav.
Vår arbetskultur
Vår arbetskultur präglas av eget ansvar där vi genom att vara måna om att skapa bra relationer med människor tillsammans också skapar den bästa arbetsmiljön för varandra.
För oss är det självklart att människan kommer först. När du mår bra, både i och utanför jobbet, skapas de bästa förutsättningarna för starka leveranser och långsiktiga samarbeten. Teknisk kompetens med omtanke, engagemang och kvalitet i varje leverans. Det är vad vi vill att Mprowe ska stå för.
Skicka din ansökan till teamup@mprowe.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
