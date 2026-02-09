Product Sales Manager till Thurne!
Needo Recruitment West AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-09
Söker du en möjlighet där du får kombinera ditt tekniska intresse med din vilja att arbeta kundnära? Motiveras du av att erbjuda hållbara lösningar? Har du ett starkt driv och vilja att lära dig? Då kan tjänsten som Product Sales Manager hos Thurne Teknik vara tjänsten för dig!
Om Thurne Teknik
Thurne grundades 1962 och blev en del av den svenska, börsnoterade teknikkoncernen Addtech 2019. De erbjuder avancerade processystem, utrustning och komponenter till processindustrin i de nordiska länderna, Baltikum och Polen. Tillsammans med omkring 20 globala partners, var och en med en stark marknadsposition inom sitt område, är de dedikerade att stödja sina kunder med toppmoderna processlösningar som förbättrar effektivitet, säkerhet och hållbarhet.
Deras kärnvärden präglar deras företagskultur och sammanfattas i fem ord: respekt, öppenhet, innovation, ärlighet och förtroende.
Om tjänsten som Product Sales Manager
Som Product Sales Manager kommer du att ansvara för olika produktkategorier av avancerad processutrustning och driva försäljning inom segmenten i både Sverige och Norge. Tillsammans med leverantörerna, säkerställer du att kunden får rätt lösning utifrån sitt specifika behov. I rollen projektleder du hela säljcykeln och kommer arbeta tätt med innesälj för att säkerställa god kvalitet och leverans. I tjänsten förväntas du arbeta nära kunderna vilket innefattar både digitala och fysiska kundbesök där resor och övernattning kan förekomma. Viss administration och dokumentation ingår i rollen där du främst kommer arbeta med verktygen Outlook, Salesforce och Visma.
På Thurne Teknik blir du en del av ett härligt och kompetent team bestående av 22 medarbetare, varav 13 av dem utgår från Sverige med placering på kontoret i Hammarby Sjöstad, Stockholm.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prospektera, bearbeta och utveckla nya så väl som befintliga kundrelationer.
Tillsammans med leverantörer, säkerställa kundnöjdhet och att driva affärer i mål.
Aktivt besöka nya och befintliga kunder för att kunna identifiera behov och rekommendera rätt lösning.
Löpande dokumentation och administration för att kvalitetssäkra kundupplevelsen och leveransen.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, sannolikt som högskoleingenjör eller civilingenjör alternativt har relevant arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig, gärna med inriktning maskin eller kemiteknik. Du har några års arbetslivserfarenhet, med fördel inom försäljning B2B. För att lyckas i tjänsten behöver du besitta god systemvana, inneha B-körkort och flytande språkkunskaper i svenska och engelska. Vidare behöver du ha en viss flexibilitet i vardagen då resor och övernattningar förekommer i tjänsten.
Som person söker vi dig som är riktigt driven och nyfiken. Du har genuint tekniskt intresse, arbetar målorienterat och har en stark vilja att bli expert inom ditt område med kunden i fokus. Du får energi av kundmöten och är ödmjuk inför att lära dig nya saker. Då Thurne Teknik förespråkar frihet under ansvar i rollen ser vi också att du har en god förmåga att prioritera och agera lösningsorienterat. Är du även kommunikativ och förstår vikten av samarbete och kompetensdelning är detta tjänsten och arbetsgivaren för dig!
Viktigt för tjänsten är:
Relevant eftergymnasial utbildning, gärna ingenjör inom maskin eller kemiteknik alternativt arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig.
Ett par års arbetslivserfarenhet.
God systemvana och körkort B
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Att du är driven, har ett tekniskt intresse, är ansvarstagande samt kund-och lösningsorienterad.
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet av försäljning.
Erfarenhet av processindustrin. Publiceringsdatum2026-02-09Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Stockholm.
Lön: Enligt överenskommelse, fast lön + bonus.
Vill du växa tillsammans med Thurne Teknik? Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940), https://thurne.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Thurne Teknik AB Kontakt
Ida Rickenberg ida@needo.se Jobbnummer
9732743