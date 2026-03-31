Product Quality Leader
Vill du spela en nyckelroll i att forma och utveckla produktkvaliteten i en global industriell organisation? Vi söker nu en Product Quality Leader (PQL) som ska leda och driva produktkvaliteten, med starkt fokus på kundnöjdhet, ständiga förbättringar och tvärfunktionellt samarbete.
Om rollen
Som Product Quality Leader har du en central roll i att driva och stödja produktkvalitet och produktsäkerhet för våra kunder. Du leder strukturerade problemlösningsprocesser i hela organisationen och arbetar nära R&D, produktion, inköp och leverantörer. Du fungerar också som en viktig länk mellan organisationen och våra kunder i kvalitetsrelaterade frågor. Du kommer att arbeta med ett engagerat team bestående av 8 kollegor som tillsammans arbetar med aktiviteter som förbättrar kvaliteten till våra kunder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Genomföra utredningar av identifierade kvalitetsproblem
Initiera, samordna och prioritera kvalitetsåtgärder i lokala och globala tvärfunktionella team
Utveckla och förbättra kvalitetsprocesser samt rapportera resultat till organisationen
Identifiera och hantera potentiella säkerhetsrelaterade utredningar
Leda tvärfunktionella team i kvalitetsförbättringsprojekt
Utbilda och stötta organisationen i problemlösningsmetoder och processer
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och relationsorienterad med god kunskap inom kvalitets- och förbättringsarbete. Du är trygg i att prioritera och fatta beslut samt har ett proaktivt förhållningssätt. Då rollen innebär samarbete med både interna och externa intressenter krävs mycket god kommunikations- och presentationsförmåga. Du har en coachande ledarstil och förmåga att driva processer framåt. Du tror på att framgång skapas genom samarbete.
Vi ser att du har:
Akademisk utbildning som ex. kvalitetsingenjör eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av kvalitetsutredningar
Erfarenhet av projektledning
Kunskap om LEAN-principer, Six Sigma, rotorsaksanalys samt verktyg såsom 8D och FMEA
Erfarenhet av digitala problemlösningsverktyg och analys av data
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Vidare är du nyfiken, drivs av utveckling, tar stort ansvar och vill bidra till kontinuerliga förbättringar och förändringar.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Arbetstid: Dagtid (resor förekommer) Adress: Brännland 300
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Mikaela Öhrvall, telefon 070-210 33 95. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Linda Sörman, HR, telefon: 076-148 13 17.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vad kan JOST Umeå erbjuda dig? Hos oss får du arbeta i en internationell miljö för ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären hos oss som familjär med härlig stämning mellan kollegor, både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.
Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition - alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk.
Som personalförmåner erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning då vi tycker det är viktigt att våra medarbetare ska kunna anpassa arbetet efter vad som passar i varje individs livssituation. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och massage på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom möjlighet till förmånscykel och privat sjukvårdsförsäkring.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön och bakgrund.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller i samband med rekrytering samt tillämpar slumpvisa drogtester på vår arbetsplats.
