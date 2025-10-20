Product Owner inom IT-infrastruktur
2025-10-20
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu en produktägare för en grupp inom IT-infrastruktur. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som produktägare hör du till avdelningen för teknik. Avdelningen har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter drift och underhåll av befintliga system. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för drift, underhåll och vidareutveckling av produktionssystem och IT-infrastruktur inom gruppens arbetsområde. En viktig del av arbetet är att säkerställa en effektiv driftmiljö.
I rollen har du det övergripande ansvaret och upprätthåller en vision och roadmap för gruppens leveranser. Du definierar sprintmål, stories och DoD samt genomför sprintdemon. Genom samverkan med teknisk domänstrateg, domänarkitekt och beställare upprätthåller du en prioriterad backlogg för gruppen. Du ansvarar för förvaltningsaktiviteter och uppdrag genom att planera, samverka och genomföra dessa på utsatt tid. Du kommer även att ansvara för samt medverka på retrospektiv, domänplaneringsmöten och synkroniseringsmöten mellan andra produktägare samt verka som representant för gruppen ut mot verksamheten. Uppdraget är självständigt men alltid i nära samarbete med kollegor i gruppen.
Andra förekommande arbetsuppgifter i rollen omfattar exempelvis övervakning, felsökning, underhåll och administration av IT-system.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som produktägare eller Scrum-master
Kunskap inom Linux
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom Datavetenskap
Flerårig erfarenhet av drift, server samt förvaltning och utveckling av IT-infrastruktur
Erfarenhet av Agila arbetssätt t.ex. SAFe
Erfarenhet av DevOps
Erfarenhet av PKI
Erfarenhet av Virtualisering
Erfarenhet av Klientoperativ och Serveroperativ
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Helhetssyn. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Strukturerad. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Självgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 30 27. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
