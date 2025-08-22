Product Owner
2025-08-22
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Produktägare.
Teknikområden i leveransen:
Microsoft 365 (Exchange, Teams, SharePoint, Outlook, Yammer/Viva Engage, Planner, Stream etc.)
Hybridmiljöer
Kommunikation & samarbete inom den digitala arbetsplatsen
Governance, struktur och informationsarkitektur
Digitala möten, hybridarbete, smarta arbetssätt
I rollen ingår:
Vara produktägare för området Communication & Collaboration inom den digitala arbetsplatsen.
Jobba inom produktledningen för den Digitala Arbetsplatsen och varit med och driva den övergripande strategin för området
Säkerställa att tjänsterna inom samarbete och kommunikation i Microsoft 365 utvecklas utifrån användarnas behov och verksamhetens mål.
Driva roadmap och prioritering i nära dialog med verksamhet, IT och andra produktområden.
Budgetansvar
Arbeta med styrning, struktur och användarcentrerad utveckling av tjänsterna
Koordinera förbättringar och förändringar kopplade till kommunikation och samarbete - både operativt, taktiskt och strategiskt.
Bidra till och vidareutveckla koncept för styrning, adoption, digital arbetsplatsstrategi och framtida samarbetslösningar.
Skall Krav:
Erfarenhet av rollen som produktägare eller liknande inom digitala arbetsplatser/Microsoft 365.
God kunskap om samarbetsverktyg inom Microsoft 365 (Teams, SharePoint, mejl, OneDrive etc.).
Erfarenhet av ägarskap för ett funktionsområde (förvaltningsledning)
Erfarenhet av budget och ekonomiuppföljning/rapportering
Erfarenhet av att leda team mot uppsatta mål
Vana att driva roadmap, ta fram backlog, prioritera och samverka med många intressenter.
Förmåga att kombinera teknik, användarbeteenden och affärsnytta.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att uttrycka sig tydligt i både tal och skrift.
Erfarenhet av större organisationer med komplexa behov och styrningskrav.
Bör krav:
Erfarenhet av att driva förändringsarbete inom kommunikation och samarbetslösningar.
Erfarenhet av styrning, governance, informationsstruktur eller säkerhetskrav kopplat till M365.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Förmåga att tänka strategiskt men arbeta hands-on när det behövs.
