Product Owner - Cybercom Sweden AB - Datajobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Cybercom Sweden AB

Cybercom Sweden AB / Datajobb / Malmö2021-01-22Cybercom har lång erfarenhet av agil mjukvaruutveckling och agila teamleveranser vilket innebär att du får arbeta med erfarna medarbetare - och dessutom väldigt trevliga - i en stimulerande och dynamisk miljö. Vi får in många spännande uppdrag från våra kunder och söker därför efter nya medarbetare till vårt Cloud & Advisory team.Vem är du?Vi söker dig som har flera års erfarenhet och kan gå direkt in som senior konsult på externa uppdrag. Du ska ha god förståelse för agil utvecklingsmetodik, en relevant utbildning men framförallt rätt personlighet. Du ska på ett skickligt sätt kunna hantera stakeholders och strukturerat prioritera krav för att maximera det värde som skapas. Du ska vara datadriven och basera dina beslut på fakta och data genererade genom A/B-tester och användardata.Du är en verbal och kommunikativ person som har lätt för framföra ditt budskap på rätt sätt till olika delar av organisationen. Då engelska är vårt koncernspråk så krävs det att du behärskar engelska obehindrat i tal och skrift. Vi ser även att du har svensk arbetslivserfarenhet och därmed en förståelse för den svenska arbetskulturen.Varför CybercomVi har ett starkt engagemang i allt från de egna uppgifterna och gruppens uppdrag till organisationens övergripande mål. Vi jobbar aktivt med våra värdeord: Passion, Innovation och Trust, vilka är viktiga grundpelare i vår organisationskultur. Våra egna anställda vittnar om att det bästa med att jobba på Cybercom är kollegorna och stämningen på företaget. Vi har stort fokus på att alla ska trivas, utvecklas och ha kul på jobbet med olika aktiviteter. Dessutom har vi flera av landets mest spännande uppdrag där du blir en del av ett team med gedigen kompetens och erfarenhet av digitalisering och IT. Vi brukar säga att vi har det lilla företagets sköna stämning medan vi har det stora företagets möjligheter, resurser och kunder.Trygg anställning och förmånerFör oss är det dessutom viktigt att du som medarbetare erbjuds trygghet och attraktiva förmåner genom exempelvis kollektivavtal, tjänstepension, föräldralön, flexibla arbetstider och generöst friskvårdsbidrag.Här kan du läsa mer om CybercomVåra Makers of tomorrow ( https://www.cybercom.com/About-Cybercom/makers-of-tomorrow/) Kunder och projekt ( https://www.cybercom.com/sv/Kundcase/) Vårt hållbarhetsarbete ( https://www.cybercom.com/sv/hallbarhet/) Ansökan & KontaktVi rekryterar löpande så ansök så fort som möjligt. Vi tar emot ansökningarna via vår hemsida. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Schön, Consultant Unit Manager, andreas.schon@cybercom.com (mailto: carolina.jonsson@cybercom.com ). För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Carolina Jonsson, Talent Acquisition Specialist, carolina.jonsson@cybercom.com eller 076-492 74 88.Varmt välkommen med din ansökan!Sökord: Produktägare, Product Owner, Scrum Master, Project Manager, ProjekledareVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-01-22Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-11Cybercom Sweden AB5537391