Product Masterdata Administrator
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Göteborg
2025-10-31
Är du en strukturerad och detaljorienterad person med god förståelse för IT-system och databasstruktur? Vill du bli en nyckelspelare i ett globalt expansivt företag där noggrannhet och samarbete är i fokus? Då är det dig vi söker!
Vi söker nu en Product Masterdata Administrator för ett spännande konsultuppdrag inom masterdatahantering hos en av våra kunder. Vår kund är ett ledande företag inom tobaks- och nikotinprodukter med en stark närvaro på den globala marknaden. Med rötter i Skandinavien har företaget byggt en lång tradition av innovation och kvalitet, vilket gör deras produkter välkända och uppskattade världen över. Företaget har sitt huvudkontor i Europa och driver verksamhet på flera kontinenter. Företaget är stolta över deras dynamiska företagskultur som kombinerar tradition med ett modernt och framåtblickande perspektiv.
Uppdraget som Product Masterdata Administrator syftar till att stödja vår kund som är i ett expansivt skede där företaget arbetar med integration av nya system och produktlanseringar. Du blir en viktig del av deras team och bidrar till att säkerställa korrekt och fullständig produktdata i företagets system och specifikationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Administration och koordinering av masterdata för nya och befintliga produkter.
• Uppdatera ERP- och MDM-system (t.ex. Microsoft Dynamics 365 FO).
• Säkerställa korrekt produktmärkning och specifikationer för tillverkning.
• Delta i projekt för nya produktlanseringar och förändringar av befintliga produkter.
• Leverera korrekt och komplett produktdata i alla relevanta system enligt projekttidslinjer.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund med placering i Göteborg. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på kontorstider. Tjänsten planerar att starta omgående eller enligt överenskommelse och pågå till 2026-04-30, med möjlighet till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom informationssystem, teknik, logistik eller ekonomi med IT-inriktning, eller motsvarande erfarenhet.
• God erfarenhet av att arbeta i ERP-system, helst Microsoft Dynamics 365 FO.
• Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Kompetenser och egenskaper:
• Förståelse för IT-system och databasstruktur.
• Förmåga att ta helhetsperspektiv och samtidigt ha känsla för detaljer.
• Mycket god förmåga att strukturera och dokumentera noggrant
• God prioriteringsförmåga och kapacitet att hantera flera uppgifter parallellt.
• Självständig problemlösare med utmärkta samarbetsegenskaper.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Ansök redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Detta är ett heltidsjobb.
