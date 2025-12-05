Product Manager Technology till Produktbolag!
2025-12-05
Vill du arbeta i en roll där teknik, produktutveckling och förbättringsarbete möts? Trivs du i en dynamisk miljö med många kontaktytor och möjligheten att påverka hur arbetssätt och processer formas? Då kan rollen som Product Manager Technology vara helt rätt för dig. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
För vår kunds räkning söker vi en Product Manager Technology. Du kommer få en central och varierad roll där du arbetar i skärningspunkten mellan produktutveckling, förbättringsarbete och tvärfunktionell koordinering. Du blir en viktig drivkraft i att både utveckla nya produkter och optimera befintliga genom att leda tekniska utredningar, processförbättringar och förändringsinitiativ. Rollen innebär ett brett ansvar där du hanterar allt från tidiga innovationsprojekt till riskbedömningar och implementering av ändringar i produktsortimentet. Du arbetar nära flera delar av organisationen och är en nyckelperson i att skapa struktur och driva arbetet framåt i komplexa tekniska frågor. Du stödjer även Head of Technical Product & Change Management i att etablera gemensamma arbetssätt och bidra till kontinuerlig utveckling av området.
ARBETSUPPGIFTER:Leda initiativ inom Product and Process Improvement
Driva förbättringsarbete kopplat till det interna IP-initiativet
Genomföra tekniska bedömningar av inkommande förfrågningar samt analysera risker, konsekvenser och genomförbarhet
Koordinera och leda implementeringen av förändringar i befintliga produkter, från behovsanalys till fullständig genomförande
Stödja Head of Technical Product & Change Management i utvecklingen och etableringen av effektiva arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM: Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom kemi eller process med inslag av produkt- och processutveckling
Har arbetslivserfarenhet av produktutveckling eller processutveckling inom kemiska processer och produktion
Har arbetslivserfarenhet av projektledning
Kan kommunicera obehindrat i både svenska och engelska i tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet
Har goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du:
Har god förståelse för statistiska metoder och begrepp för analys och beslut i produkt- och processutveckling
Vi kommer även att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och proaktiv, ta egna initiativ och driva arbetet framåt även i otydliga situationer. Du är kommunikativ och socialt trygg, kan samarbeta med alla delar av organisationen och anpassar din kommunikation efter mottagare. Rollen kräver också att du är strukturerad och analytisk, kan hantera flera parallella uppgifter, göra välgrundade bedömningar och ta beslut. Du är orädd och handlingskraftig, samt har förmågan att bygga starka relationer. Du är flexibel och lösningsorienterad, kan självständigt prioritera uppgifter och agera utifrån vad som behöver göras snarare än att vänta på färdiga instruktioner.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
