Product manager Gripen
2026-03-13
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din Roll
Som Produktledare för Gripen ansvarar du för Ground Support Equipment (GSE) kopplat till flygsystemet. Rollen innebär ett övergripande produktansvar där fokus ligger på att utveckla och förvalta en effektiv, lönsam och leveranssäker produktportfölj.
Du leder det strategiska arbetet kring produkterna och säkerställer att utveckling, prioriteringar och leveranser ligger i linje med Gripens övergripande affärs- och leveransmål. I arbetet samarbetar du nära lokala produktledare som ansvarar för mindre produktgrupper och stöttar flera flygsystem inom organisationen.
Rollen innebär ett tätt samarbete med kontraktsansvariga, strategiskt inköp och sektionschefer för att säkra leveransförmåga och optimera produktportföljen. Du bidrar också aktivt i anbudsarbete och i utvecklingen av produktstrategier som stärker konkurrenskraften i kommande affärer.
I rollen arbetar du även med att utveckla produktkatalog och roadmap, driva produktens livscykel från kravställning till underhåll och utfasning samt säkerställa en effektiv leverantörsstruktur. Tillsammans med strategiskt inköp arbetar du proaktivt med leverantörsbas, teknikval, ledtider och kostnadsbild, samt driver obsolescenshantering för att minimera risker i leveranserna.Publiceringsdatum2026-03-13Profil
Vi söker en kommunikativ och strukturerad person som trivs i gränslandet mellan teknik, inköp och affär. Du har en god teknisk förståelse och känner dig bekväm i en koordinerande och administrativ roll där du driver arbete framåt genom struktur, analys och samarbete.
Du har en stark samarbetsförmåga och fungerar som en naturlig brobyggare mellan olika funktioner. Du kan skapa samsyn och driva beslut tillsammans med tekniska experter, strategiska inköpare och chefer.
Du arbetar analytiskt och proaktivt, identifierar både utmaningar och möjligheter och driver dina arbetsuppgifter självständigt. Samtidigt är du strukturerad och van att arbeta i roller där tydliga processer, prioriteringar och kommunikation är avgörande för att nå resultat.
Det är meriterande om du har teoretisk eller praktisk erfarenhet av flygplansunderhåll, teknisk eller praktisk kunskap om Gripen eller tidigare erfarenhet av produktledning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40680".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
