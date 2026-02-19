Product Manager - digital arbetsplats
Pensionsmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Stockholm
, Botkyrka
, Gävle
, Gotland
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vill du ta ett strategiskt ansvar för Pensionsmyndighetens digitala arbetsplats som används av tusentals medarbetare - och samtidigt bidra till samhällsnytta på riktigt?
Pensionsmyndigheten söker nu en initiativrik Product Manager till det agila tåget Stambanan.
I rollen har du ett helhetsansvar för den digitala arbetsplatsen och leder utvecklingen från vision till fungerande vardag. Du gör det med användarnas behov, säkerhet och verksamhetens mål i tydligt fokus.
På it-avdelningen är vi ca 350 medarbetare och vårt samhällsviktiga uppdrag gör att vi behöver bli fler. Som en del av vår IT-avdelning kommer du att jobba i en utvecklande miljö, med fokus på medarbetares engagemang och nya idéer.
Vi lägger samtidigt mycket energi på att skapa en inkluderande kultur med fokus på jämställdhet och hållbara medarbetare. Vi tror att olika perspektiv och erfarenheter gör oss bättre!
Om jobbet
Som Product Manager i Stambanan har du en nyckelroll i att leda och utveckla Pensionsmyndighetens digitala arbetsplats. Du driver och levandegör produktområdets vision, mål och roadmap, med tydliga prioriteringar som säkerställer att utvecklingen skapar verkligt affärs- och kundvärde - från strategi till leverans.
Du ansvarar för att utveckla en sammanhängande, säker och användarvänlig digital arbetsplats - från klienter och mobila enheter till e-post, samarbetsplattformar och intranät. Allt sker med verksamhetens behov i centrum och med hänsyn till de lagar och regelverk som gäller för oss som statlig myndighet.
Din vardag präglas av samarbete. Du arbetar nära Business Owner, samarbetar med RTE och tågarkitekt i tågledningen och verkar tillsammans med produktägare i produktledningen. Tillsammans skapar ni förutsättningar för att leverera rätt värde på ett effektivt sätt.
Du blir en del av en organisation med ett starkt agilt mindset, där du är en nyckelspelare i att vidareutveckla produktledningen. Vi inspireras av SAFe, men anpassar alltid arbetssättet efter våra behov. Stambanan består av cirka 30 medarbetare fördelade på fyra utvecklingsteam. Organisatoriskt tillhör du enheten Myndighetsgemensam IT och ingår i en grupp som samlar ledande roller inom enheten.
Tåget Stambanans vision:
Vi på Stambanan ger dig stöd för produktivitet och flexibilitet, när du vill och var du vill. Få tid och energi över till det som är viktigt på riktigt.
Den digitala arbetsplatsen är till för att du ska kunna arbeta så effektivt och säkert som möjligt. Den ger dig förutsättningar och verktyg för kommunikation, information och samarbete .
Arbetet är inte en plats, utan något man gör. Vi ser till att den digitala arbetsplatsen fungerar utifrån de verktyg och tjänster vi levererar.Publiceringsdatum2026-02-19Profil
Det är inte bara vad och hur länge du gjort något som är viktigast, än viktigare är vad du har förmåga att göra framåt.
För att vara lyckosam i rollen ser vi att du:
Kan analysera behov, göra avvägningar och prioritera utifrån helhet och verksamhetsnytta
Är kommunikativ och relationsskapande samt bygger förtroende genom tydlig dialog och samarbete
Är trygg i att leda andra ledare, coacha människor i förändring och förmedla en tydlig och engagerande målbild
Arbetar kontinuerligt med förbättringar och främjar samarbete inom och mellan team, tåg och verksamhetsområden
Delar kunskap, söker feedback och tar ansvar för dina leveranser
Är initiativtagande och självgående, driver processer framåt och håller dig uppdaterad
I urvalet kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har följande erfarenhet och kompetens:
Relevant akademisk utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer har gett likvärdig kompetens
Minst 2 års erfarenhet av rollen som Product Manager, Product Owner eller Epic Owner (gärna SAFe eller skalade agila metoder)
Minst 2 års erfarenhet av att ha en ledande roll i tekniska projekt/samarbeten med flera tvärfunktionella team
Erfarenhet av driva utveckling inom området IT-arbetsplats
Erfarenhet av strukturerat arbete med insamling av kundbehov
Erfarenhet av att arbeta med mätbara värden, målbilder och uppföljning
Mycket goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, och förmåga att förklara komplexa frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt
Det är meriterande om du har:
Utbildning/certifiering som Product Manager eller Product Owner
Erfarenhet av att definiera och leverera tekniska tjänster exempelvis i rollen tjänsteansvarig eller liknande
Erfarenhet av Lagen om offentlig upphandling (LOU), upphandling och leverantörshantering
Erfarenhet av planerings-, ärendehanterings- och samarbetsverktyg såsom Atlassians produktsvit (Jira, JSM, Confluence)
Erfarenhet av förändringsarbete, där du stöttat ledare/kollegor/team i att utveckla arbetssätt och skapa gemensam riktning
Erfarenhet av offentlig verksamhet, särskilt arbete i strukturerade och regelstyrda miljöer
Hos oss blir du en del av en öppen och generös kultur där vi hjälps åt, lär av varandra och driver utvecklingen tillsammans.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
#LI-HYBRID #VårtJobbBerörAlla Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2026-18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255) Kontakt
Anni Axelsson anni.axelsson@pensionsmyndigheten.se Jobbnummer
9753147