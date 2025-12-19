Product Development Coordinator till Addeira Pharmaceuticals
2025-12-19
Vill du arbeta nära beslutsfattandet i ett växande läkemedelsbolag och vara med och driva produkter från idé till marknad? Addeira Pharmaceuticals söker nu en Product Development Coordinator som vill bidra till bolagets tillväxt och utveckling.
I denna roll arbetar du tätt tillsammans med bolagets grundare och blir en central del i både produkt- och affärsutvecklingen. Du fungerar som en sammanhållande länk mellan strategi och genomförande - där du fångar upp nya möjligheter, skapar struktur och ser till att initiativ faktiskt blir verklighet. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och passar dig som trivs i en dynamisk miljö där tempot är högt och beslutsvägarna korta.
Om rollen
Som Product Development Coordinator kommer du att ha en varierad och ansvarstagande roll med fokus på produktutveckling, lanseringar och koordinering av affärsrelaterade projekt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Koordinera och driva produkt- och affärsutvecklingsprojekt från idéstadium till lansering i nära samarbete med marknad, försäljning, logistik och externa partners
Stötta bolagets grundare i både strategiska och operativa frågor samt bidra till prioritering av initiativ
Skapa struktur, följa upp aktiviteter och säkerställa att projekt håller tidsplan och mål
Ta fram analyser, beslutsunderlag och presentationsmaterial inför möten och lanseringar
Ansvara för löpande kommunikation och koordinering med interna team samt nationella och internationella samarbetspartners
Bidra till utveckling av effektiva arbetssätt, processer och digitala verktyg
Tjänsten är en direktrekrytering där StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen, men du blir anställd direkt av Addeira Pharmaceuticals. Kontoret är beläget på Kungsholmen i Stockholm.
Tjänsten är på heltid, kontorstider tillämpas och start sker så snart rätt kandidat har hittats.
DETTA SÖKER VI
Detta är en roll för dig som är strukturerad, nyfiken och handlingskraftig, och som trivs med att arbeta nära verksamheten. Du gillar att ta ansvar, driva flera parallella projekt och bidra till både helhet och detaljer.
Vi ser gärna att du:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, management eller annat relevant område
Har erfarenhet från en koordinerande, assisterande eller projektstödjande roll
Är lösningsorienterad, affärsmässig och van vid att arbeta i en snabbrörlig miljö
Har god kommunikativ förmåga och känner dig trygg i samarbeten på både svenska och engelska
Är digitalt nyfiken och bekväm i att arbeta med exempelvis Microsoft Office och andra digitala verktyg
Har förmåga att skapa struktur, prioritera och driva arbete framåt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av projektledning
Grundläggande förståelse för juridik och/eller regulatoriska krav inom läkemedel eller medtech
