Product Cyber Security Expert

Vi söker en senior, engagerad och driven teknisk person inom cybersäkerhetsområdet som vill bli en del av vår kunds centrala team för Product Cyber Security inom fordonsindustrin. Teamets ansvar är att stödja produktutvecklingsteam i Sverige och Brasilien inom PCS-området.
Om rollen:
En del av uppdraget innebär att ge tekniskt stöd till utvecklingsteamen i deras design- och utvecklingsarbete samt att granska och godkänna arbetsresultat. Rollen innebär även att bidra till utvecklingen av ett mer holistiskt angreppssätt för cybersäkerhet i fordon. Vidare ingår att stödja förbättring av processer samt hjälpa kollegor att utveckla sin kompetens inom PCS. I rollen stöttar du produktutvecklingsteam i att ta fram, uppdatera och kvalitetssäkra cybersäkerhetsrelaterade leverabler i projekt, såsom hot- och riskanalyser, cybersäkerhetskrav, leverantörsavtal samt verifierings- och valideringsaktiviteter.
Du blir en del av ett starkt team med ansvar inom områdena funktionell säkerhet, produktstruktur & ingenjörsstöd samt VPDM/CAD-stöd och utveckling.
Rollen innefattar också:
Tekniskt stöd till produktutvecklingsteam i arbetet med att ta fram och uppdatera cybersäkerhetsleverabler i projekt (TARA, CS-krav, leverantörsavtal, CS V&V-aktiviteter m.m.).
Säkerhetsdesign av system och komponenter i fordon.
Bidra till att skapa och underhålla en referensarkitektur för cybersäkerhet i fordon, inklusive analys och framtagning av krav.
Specificera säkerhetstester och planera åtgärder baserat på testresultat.
Granska och godkänna cybersäkerhetsartefakter från andra team.
Stöd i R155-processen för typgodkännande och tilläggsgodkännande.
Koordinering av PCS-penetrationstester.
Incidenthantering.
Stödja och vägleda andra team samt dela bästa praxis och kunskap. Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Rollen kräver en bred teknisk förståelse, inklusive nätverks- och uppkopplingsteknologier såsom Bluetooth, CAN och Ethernet. Du har dokumenterad erfarenhet av teknisk säkerhet inom områden som kryptografi, HSM, TLS, PKI, nätverkssegmentering och säkerhetsövervakning, samt praktisk erfarenhet av hotmodellering och analys av hot med hjälp av attackträd. Vidare har du minst fem års erfarenhet från en roll som säkerhetsarkitekt, säkerhetsspecialist eller motsvarande, och är van vid att arbeta med riskbedömningsmetodik. God kommunikationsförmåga är viktig, liksom förmågan att formulera, skriva och förmedla cybersäkerhetskrav på ett tydligt sätt. Vidare har du flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap om etablerade cybersäkerhetsstandarder och bästa praxis, erfarenhet av fordonsrelaterade standarder och regelverk såsom ISO 21434 och UN R155, samt förståelse för produktsäkerhet inom fordonsindustrin.
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
