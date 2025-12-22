Product Assembly
About Nordgröna:
With handpicked Reindeer Moss from the forest and mountain areas of Northern Scandinavia, Nordgröna creates inspiring and functional products for public and office environments. The Reindeer Moss retains its colours, is fire-proof, absorbs & releases humidity to remain soft, and is maintenance-free. All products are handmade, natural and made in Sweden.
Position:
We are looking to welcome another team member in our production in Arlöv to assemble our products.
30 - 40 hours a week
Responsibilities:
Comply with standard work methods in the assembly of Reindeer Moss products
Assist fellow team members in a production & warehouse environment
Keeping work area clean and safe
Requirements:
Excellent handcrafting & fine motor skills, attention to detail
Ability to stand for longer periods, walk, reach within arm's length
Contribute to building a positive team spirit among co-workers
Good communication skills in English
Be committed to maintaining a safe work environment for yourself and co-workers by following all safety rules and practices.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: sander.oudendijk@nordgrona.com Arbetsgivare Nordgröna AB
232 37 ARLÖV Kontakt
Sander Oudendijk sander.oudendijk@nordgrona.com Jobbnummer
