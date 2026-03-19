Product Assembly

Nordgröna AB / Montörsjobb / Burlöv
2026-03-19


About Nordgröna:
With handpicked Reindeer Moss from the forest and mountain areas of Northern Scandinavia, Nordgröna creates inspiring and functional products for public and office environments. The Reindeer Moss retains its colours, is fire-proof, absorbs & releases humidity to remain soft, and is maintenance-free. All products are handmade, natural and made in Sweden.
Position:
We are looking to welcome another team member in our production in Arlöv to assemble our products.
30 - 40 hours a week

Responsibilities:
Comply with standard work methods in the assembly of Reindeer Moss products
Assist fellow team members in a production & warehouse environment
Keeping work area clean and safe

Requirements:
Excellent handcrafting & fine motor skills, attention to detail
Ability to stand for longer periods, walk, reach within arm's length
Contribute to building a positive team spirit among co-workers
Good communication skills in English
Be committed to maintaining a safe work environment for yourself and co-workers by following all safety rules and practices.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: joris.oudendijk@nordgrona.com

Arbetsgivare
Nordgröna AB (org.nr 556961-4901)
Företagsvägen 29 (visa karta)
232 37  ARLÖV

Kontakt
Joris Oudendijk
joris.oudendijk@nordgrona.com

Jobbnummer
9808668

