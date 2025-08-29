Procurement Specialist på heltid
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas som strategisk inköpsspecialist i en internationell miljö? Vi söker dig som vill driva avtal, anbud och skapa långsiktiga affärsrelationer. Läs mer nedan och ansök redan idag, då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning en Procurement Specialist. Uppdraget är på heltid med start omgående och sträcker sig långsiktigt såvida alla parter är nöjda.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som Inköpsspecialist kommer du att stödja Unit Sourcing Manager i att genomföra inköpsplaner för en specifik enhet i nära samarbete med andra funktioner inom samma enhet. Du kommer att identifiera lokala inköpsmöjligheter, hantera leverantörsanbud, agera kontraktsägare för utvalda leverantörer och ansvara för relaterade leverantörsrelationer. Dessutom kommer du att stödja enskilda kundprojekt med deras specifika behov i syfte att hitta den optimala uppsättningen leverantörer för dessa projekt. Detta för att öka synligheten i regionerna, öka förståelsen för inköpsbehoven och förbättra relationerna med leverantörer och intressenter. Dina ansvarsområden kommer bland annat vara att:
• Arbeta med enhetens affärsfunktioner för att förstå behov
• Identifiera lokala inköpsmöjligheter och utveckla inköpsprocesser
• Förhandla fram ramavtal och prislistor med leverantörer
• Fungera som avtalsägare
• Kan fungera som inköpsspecialist även för andra enheters behov i specifika fall som representerar dessa andra enheters behov gentemot leverantörer
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst två års arbetslivserfarenhet av strategiskt inköp (med fördel inom direkt upphandling).
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har en eftergymnasial examen inom ett relevant område
• Har goda kunskaper i MS Office
• Har kunskap om utbudsmarknaden och kontraktshantering
• Förmåga att arbeta i internationell miljö
För rollen söker vi en kandidat som är strukturerad, driven och trivs i en fartfylld och internationell miljö. Vi ser gärna att du har ett självständigt arbetssätt där du känner dig bekväm med att lära genom att göra med stöttning från teamet. Som person är du även professionell, ödmjuk och har en stor dos av serviceinriktad förmåga med en hjälpsam mentalitet. För att lyckas i rollen ser vi även att du är initiativtagande och drivs av problemlösning och utveckling.
Övrig information
• Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
• Omfattning: Heltid, 40h/v
• Placering: Kista
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9481687