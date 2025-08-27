Procurement Specialist - Kista
Jurek Recruitment & Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en internationell organisation där du får möjlighet att utvecklas inom strategiskt inköp och bygga starka leverantörsrelationer? Vi söker nu en Procurement Specialist till ett längre konsultuppdrag i Stockholm.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som Procurement Specialist kommer du att stötta Unit Sourcing Manager i att i inköpsarbetet inom ditt specifika område. Du samarbetar tätt med andra funktioner inom organisationer och arbetar både med operativa och strategiska inköpsfrågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Identifiera lokala sourcing-möjligheter
* Hantera anbud och upphandlingar
* Vara avtalsansvarig för utvalda leverantörer och driva leverantörsrelationer
* Stötta individuella kundprojekt med specifika inköpsbehov
* Bidra till ökad synlighet i regionerna och stärka relationerna med leverantörer och interna intressenter
Vem är du?
Vi söker dig som har:
* Minst två års erfarenhet av strategiskt inköp, gärna inom direkt material
* Eftergymnasial utbildning inom relevant område
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
* Goda kunskaper i MS Office
* Kunskap om leverantörsmarknaden och erfarenhet av avtalsförvaltning
* Förmåga att arbeta i en internationell miljö
Som person är du kommunikativ, strukturerad och van att arbeta självständigt. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt arbete med operativa uppgifter och skapa värde både för organisationen och för dess kunder.
Du erbjuds
Ett spännande konsultuppdrag i en internationell miljö med start omgående. Uppdraget ger dig möjlighet att bredda din erfarenhet inom inköp och utveckla dina kunskaper i en global organisation.
Urval och intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna ansvarig konsultchef på evelina.thimper@jurek.seOm företaget
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 och erbjuder flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi verkar inom juridik, ekonomi, HR, marknad, administration och management och jobbar alltid för att skapa den perfekta matchningen mellan konsulter och kunder.
Konsult hos Jurek
Som konsult hos Jurek får du möjlighet att arbeta med ledande arbetsgivare i olika branscher, samtidigt som du har en dedikerad konsultchef vid din sida. Du blir också en del av vårt nätverk med träffar och aktiviteter året runt. Jurek utsågs till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare 2024 - något vi är stolta över.
Nyfiken på hur det är att konsulta hos oss? Läs mer här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Consultant Manager
Evelina Thimper Jobbnummer
9479401