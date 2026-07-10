Processutvecklingsingenjör inom Supply Chain till Lund
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-07-10
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Driv förändring och förbättring inom globala leveranskedjor! Vi söker en processutvecklingsingenjör som vill arbeta tvärfunktionellt i en internationell miljö, med fokus på effektivitet och förbättring av projekt.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
I rollen som processutvecklingsingenjör blir du en central del av Process Development Teamet, som ansvarar för att utveckla och optimera fulfillmentprocesserna för åtta globala CLC:er med placering i Sverige, Thailand, Ungern, Tjeckien, USA och Polen. Du kommer att guida och stötta de lokala enheterna, säkerställa kundnöjdhet genom tvärfunktionellt samarbete och driva ständiga förbättringar.
Vi erbjuder dig en dynamisk roll där ingen dag är den andra lik, med stora möjligheter att påverka och utvecklas inom globala leveranskedjor.
Du erbjuds
En dynamisk roll där ingen dag är den andra lik, med stora möjligheter att påverka och utvecklas
Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med chans till långsiktighet i rollen.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.Läs mer om vårt konsulterbjudandeDina arbetsuppgifter
Som processutvecklingsingenjör kommer du att arbeta med att analysera, förbättra och dokumentera globala fulfillmentprocesser. Du stöttar CLC:er internationellt, driver projekt inom processoptimering och säkerställer att flödena är effektiva från inkommande material till utleverans. Du kommer att ha breda kontaktytor med främst interna stakeholders och trivs med detta. Rollen innebär också att du felsöker i affärssystem, följer upp nyckeltal och samarbetar brett inom organisationen för att uppnå högsta möjliga servicenivå.
Vara ett stöd för CLC:er i att hitta och lösa utmaningar i fulfillmentprocessen
Leda och implementera förbättringsprojekt på CLC:erna
Skapa och underhålla instruktioner samt dokumentera processer för fulfillmentprocesserna
Samarbeta tvärfunktionellt med avdelningar som inom Global supply chain
Koordinera tvärfunktionellt arbete, och säkerställa att det fortlöper som önskat
Genomföra uppföljningar mot CLC:er gällande prestanda och lagervolymer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av processutveckling och ständiga förbättringar, gärna i Supply Chain-miljö
Har god vana av affärssytem, önskvärt IFS
Har kunskap om MPS-system och goda kunskaper i Microsoft Office
Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift, för daglig kommunikation
Har B-körkort
Har möjlighet att resa internationellt, ca 10-15 dagar per år
Det är meriterande om du har
Har vana att skriva instruktioner och processer
Vi lägger stor viktigt vid beteenden i vår rekryteringsprocess. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Ansvarstagande
Social Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M4XAE8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9999223