Processutvecklare inom elnätsprojekt
Vi söker nu en erfaren Processutvecklare till ett långsiktigt uppdrag inom en samhällsviktig verksamhet i Sundbyberg.
I rollen blir du en central del av ett processteam som ansvarar för utveckling, förvaltning och uppföljning av kärnprocesser kopplade till utbyggnad och utveckling av transmissionsnätet.
Om uppdraget
Du arbetar både operativt och strategiskt med att utveckla och förbättra processer inom anläggningsprojekt. Rollen innebär nära samarbete med olika delar av verksamheten samt möjlighet att bidra i större förändringsinitiativ.
Driva processutveckling självständigt
Kartlägga, utveckla och beskriva processer
Fånga upp behov och implementera förbättringar
Sammanställa förbättringsförslag och koordinera processteamets arbete
Uppdatera processdokumentation och processflöden (Visio)
Ansvara för processkommunikation och utbildningsinsatser
Publicera och uppdatera innehåll på intranät
Ta fram rapporter och stödja verksamheten i processarbete
Vi söker dig som har:
Teknisk eftergymnasial utbildning (minst 60 hp) eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av att självständigt driva processutveckling
Minst 5 års erfarenhet från statlig verksamhet (senaste 10 åren)
Minst 2 års erfarenhet av processutveckling inom anläggningsprojekt i elnätsbranschen
Minst 5 års erfarenhet av processutveckling från beställarsidan
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet som webbredaktör i Optimizely
Erfarenhet av att ta fram projektmodeller för anläggningsprojekt
Omfattning: Heltid
Plats: Sundbyberg
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
