Processutvecklare inom balansering
2025-12-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Som Processutvecklare inom balansering kommer du att ansvara för att utveckla, analysera, förbättra och optimera processer för det operativa arbetet i kontrollrummet. Du kommer att arbeta nära kollegor, främst i Norden men även i Europa, och spela en central roll i arbetet med att utveckla balanseringsprocessen. Du är kravställare mot verksamhetsprojekt, IT och samordnare mot övriga funktioner med koppling mot kontrollrummet. Vidare innebär tjänsten bland annat:
• Aktiv samverkan med operatörer i det nationella kontrollrummet
• analyser och utredningar för utveckling av nya verktyg och processer för kontrollrummet
• aktivt deltagande i projekt som syftar till att kontinuerligt utveckla och förbättra processerna för att säkerställa hög driftsäkerhet.
Som Processutvecklare på Driften har du stora utvecklingsmöjligheter. Du får bredda din kompetens inom balanseringen av kraftsystemet, marknadsutveckling och processutveckling samtidigt som du vara med och påverka din roll. Du kommer att delta i projekt, såväl nordisk som europeiskt.
Som Processutvecklare hos Svenska kraftnät, som befinner sig i en kraftig tillväxt och en föränderlig arbetsmiljö, kommer du att hantera flera komplexa utmaningar. Du kommer att vara med och bidra till utvecklingen av balanseringsprocessen, där mycket arbete kommer att bedrivas i projekt. Du kommer att spela en central roll i att driva den förändringsresa som anslutningen till de europeiska balanseringsplattformarna MARI och PICASSO innebär för vår organisation. Arbetet kommer att innebära att du leder och samordnar utveckling av operativt arbete, driver utredningar och säkerställer framdrift i utvecklingsfrågor. Arbetet innebär mycket intern och extern samordning.
Enheten består idag av 13 medarbetare som dels är specialiserade inom olika områden samtidigt som vi utbyter erfarenheter och arbetar mycket tillsammans. Enheten ansvarar för operativa processer vilket innebär arbete med bland annat utveckling av kontrollrumsstöd och IT-verktyg för balansering.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är strukturerad och har förmågan att skapa ordning och tydlighet även i komplexa processer. Du är resultatorienterad och drivs av att nå uppsatta mål med hög kvalitet. Samarbete är en självklarhet för dig - du trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och externa aktörer för att hitta de bästa lösningarna. Samtidigt är du kreativ och ser möjligheter där andra ser hinder, vilket gör att du kan bidra med nya idéer och perspektiv i utvecklingen av våra processer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du:
En Civilingenjörs- eller masterexamen med relevant inriktning, såsom t.ex. energisystem eller elkraft.
• Flerårig arbetslivserfarenhet från energibranschen
• God förståelse av kraftsystemet och elmarknadens funktion
• Erfarenhet av att ha agerat som projektledare eller som ägare av ditt ansvarsområde inom ett projekt eller en process
• Din kommunikativa förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift är god.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Erfarenhet av processorienterat arbetssätt
• Erfarenhet av behovsanalys och kravställning för IT-utveckling
• Erfarenhet av arbete inom agila organisationer
• Arbetat med stödtjänster som mFRR, aFRR och FCR samt avhjälpande åtgärder.
• Erfarenhet av kontrollrumsarbete
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor kan förekomma upp till en gång per månad, främst inom Norden.
• Sista ansökningsdag 5 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande tf chef Maria Eriksson 010-475 8655 vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
