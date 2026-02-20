Processtöd till Frivården Malmö
Kriminalvården, Frivården Malmö / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2026-02-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivården Malmö i Malmö
, Ystad
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Malmös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/malmo/#verksamhet
På Frivården Malmö är vi är cirka 200medarbetare som arbetar i FLOW-huset på Hyllie, ett par minuters gångväg från Hyllie station och köpcentret Emporia.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I rollen som processtöd är du ett stöd för hela verksamheten, såsom ledningsgrupp som kollegor i olika arbetsgrupper i arbetet på både kort och lång sikt med uppdrag, utredningar, uppföljning av resultat generellt, men också i de årliga löpande processerna. Du genomför analyser av verksamheten i dialog med chefer och medarbetarna samt ger förslag till åtgärdsplaner.
Som processtöd kommer du att verka för en samordnad frivård genom att säkerställa att det lokala arbetet bedrivs på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt enligt myndighetens riktlinjer. I arbetet ingår planering, verksamhetsuppföljning samt handläggning av tilldelade ärenden. Du förväntas på egen hand genomföra utredningar samt analyser av olika slag och därefter komma med egna förslag på åtgärder. Du kommer även ha ansvar för remisser och andra förfrågningar från regional och nationell nivå.Som processtöd kommer du att sitta med i lokala, regionala samt nationella arbetsgrupper för att arbeta med verksamhetsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och målmedveten. Som person är du analytisk och har förmågan att självständigt utveckla och underhålla processer. Även om du själv tar ansvar för att strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer framåt, behöver du ha en god samarbetsförmåga och kunna arbeta med flera olika aktörer i arbetet. Du är stabil, ser möjlighet i förändringar och ta hänsyn till det större perspektivet för hela verksamhetens bästa.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå), inom ett för tjänsten relevant ämnesområde tex. beteendevetare, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av att handlägga ärenden, genomföra utredningar och bereda beslut.
* Kunskap och erfarenhet av att driva, leda och underhålla processer med flera aktörer.
* Erfarenhet av uppföljning och analys av verksamhet eller projekt.
* Mycket god kunskap att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
* B-körkort
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av arbete med kvalitetsledning, förändringsledning eller implementering av nya eller förändrade uppdrag.
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården och frivård i synnerhet.
* Erfarenhet av verksamhetsutveckling.
* Erfarenhet av förändringsarbete.
* Erfarenhet av projektledning.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Frivården Malmö Kontakt
Kriminalvårdschef
Nathalie Schultz nathalie.schultz@kriminalvarden.se Jobbnummer
9754427