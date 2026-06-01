Processtekniker
Vill du arbeta i en varierad roll där teknik, kundkontakt och problemlösning möts i vardagen?
Nu söker vi på Swerock en engagerad processtekniker till våra betongfabriker i Kalmar, Sandshult och Engaholm.
Hos oss får du en central roll i verksamheten där du är med och säkerställer att rätt betong levereras med hög kvalitet till våra kunder runt om i Småland.
Om tjänstenFrån våra anläggningar producerar och levererar vi betong till både små och stora projekt i regionen. Rollen som processtekniker är bred och varierad, med fokus på produktion, kvalitet och kundservice.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Processtyrning och framställning av betong
Planering och koordinering av inleveranser och betongbilar
Daglig kontakt med kunder, chaufförer och leverantörer
Provtagning och kvalitetssäkring ute hos kund
Löpande underhåll och enklare reparationer på anläggningarna
Förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten
Du utgår från Kalmar men kommer även att stötta våra anläggningar i Engaholm utanför Växjö och Sandshult utanför Oskarshamn.
Tjänsten är på heltid med ordinarie arbetstid vardagar 06:30–15:30.
Vem söker vi?Vi tror att du har gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning, och det är meriterande om du har erfarenhet från processindustri, produktion eller liknande verksamhet.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med kundkontakt och tycker om att samarbeta med andra
Har förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt
Är prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt
Är driven och vill utvecklas tillsammans med verksamheten
Har ett intresse för teknik, produktion och förbättringsarbete
Du kommer att vara en viktig representant för Swerock i kontakten med våra kunder, vilket gör att vi värdesätter ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Vi ser gärna att du har god datorvana och B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av betongindustrin samt betongutbildning klass I eller II är meriterande, men det viktigaste för oss är rätt inställning, vilja att lära och ett starkt engagemang.
Vi erbjuderHos oss får du en varierad och utvecklande roll i en verksamhet där du får möjlighet att påverka och bidra till förbättringar. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och stor framtidstro.
Det finns goda möjligheter att växa och utvecklas inom företaget för dig som vill ta ansvar och utvecklas över tid.
KontaktI denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mattias Qvillman på telefon: 070-779 40 41.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerock Aktiebolag
(org.nr 556081-3031)
269 73 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swerock Kontakt
Malin Wahlberg malin.wahlberg@swerock.se Jobbnummer
9939055