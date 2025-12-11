Processoperatör till ledande Thermo Fisher Scientific
Academic Work Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinoperatörsjobb i Uppsala
2025-12-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Det här är en möjlighet för dig som trivs i en roll där teknik, kvalitet och förbättringar står i fokus. Vi söker dig som är tekniskt lagd och som motiveras av att hitta smartare, mer effektiva arbetssätt. Du har ett öga för detaljer, gillar att ta ansvar och drivs av att se hur ditt arbete bidrar till både kvalitet i produktionen och förbättrade resultat för teamet. Hos Thermo Fisher får du chansen att växa i en stimulerande miljö där förbättringsinitiativ välkomnas och där ditt engagemang faktiskt gör skillnad för människors hälsa världen över. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Thermo Fisher Scientific är en global ledare inom läkemedel och bioteknik med över 100 000 medarbetare världen över. I Uppsala finns divisionens globala huvudkontor, där innovation och produktion möts och visionen om att förbättra människors hälsa blir verklighet varje dag. Här bedrivs allt från forskning och utveckling till affärsutveckling, strategi och toppmodern tillverkning. Inom ImmunoDiagnostics Division (IDD) utvecklar, tillverkar och marknadsför Thermo Fisher diagnostiska test för allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Med 1 900 medarbetare globalt är IDD världsledande inom in vitro-diagnostik av allergi och en stark aktör inom autoimmundiagnostik i Europa.
Som processoperatör inom Tillverkning Matris blir du en viktig del av den dagliga produktionen där precision, kvalitet och lagarbete står i fokus. Du arbetar nära maskinerna och är med i hela processen, från förberedelser och maskininställningar till övervakning, rengöring och dokumentation av produktionspartier. Rollen innebär mycket praktiskt och varierat arbete, där du med ditt tekniska intresse och din noggrannhet ser till att varje produkt håller högsta kvalitet. Här uppmuntras du också att tänka förbättring och utveckling, att identifiera nya arbetssätt, bidra med idéer och vara med och driva förändringar som gör produktionen ännu effektivare. Teamet består av omkring 40 kollegor och utgör det sista steget i produktionskedjan, en avgörande länk för att produkterna ska nå ut till patienter världen över. Arbetet sker i tvåskift: kl. 6-14 varannan vecka (måndag-fredag) och kl. 14-23 varannan vecka (måndag-torsdag). Vissa moment kan innehålla tyngre lyft, vilket gör det viktigt att du trivs i en aktiv roll där du både samarbetar och tar eget ansvar.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Thermo Fisher Scientific. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst 1 år framåt. Efter det finns goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt jobb på ett internationellt företag där dina initiativ och idéer värdesätts
• Arbete i en engagerad grupp där klimatet är öppet och hjälpsamt
• En gedigen introduktion för att ge dig de bästa förutsättningarna att få en bra start
• En spännande roll hos en organisation som våra nuvarande konsulter beskriver som en fantastisk arbetsplats
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
• Övervaka och styra produktionsprocesser, inklusive maskininställningar, påfyllning av material och packning
• Rengöring och underhåll av maskiner för att säkerställa drift och kvalitet
• Kvalitetsarbete och dokumentation
• Förbättringsinitiativ, identifiera och driva utveckling av arbetssätt och processer för ökad effektivitet och kvalitet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning, gärna inriktad mot teknik
• Har arbetat i en process/maskinoperatörsroll inom Life Science
• Har god vana av att ställa maskiner och hantera mekanisk utrustning
• Har erfarenhet av att arbeta enligt GMP
• Har ett genuint intresse för förbättringsarbete
• Är mycket bekväm med svenska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har:
• Erfarenhet av att lära upp andra i en liknande roll tidigare
Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann och prestigelös. Du är drivande i ditt arbetssätt och tycker om problemlösning. Vidare bör du ha en positiv grundinställning och eftersom du kommer att arbeta i team är det viktigt att du besitter en god samarbetsförmåga.
Övrig information
• Start: jan/feb
• Omfattning: Heltid, 2-skift (mån-tors 06.00-14.05, fre 06.00-13.40 och mån-tors 13.50-22.50)
• Placering: Uppsala Business Park
• Övrigt: Som en del av processen kommer det genomföras ett drogtest
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur Thermo Fisher Scientific presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9638519