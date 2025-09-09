Processoperatör med mekanisk kompetens
Magnusson Petfood AB / Maskiningenjörsjobb / Upplands-Bro
2025-09-09
Har du erfarenhet av industriell produktion eller erfarnhet av likande verksamhet med ett mekanisk intresse? Vi söker en noggrann och ansvarstagande processoperatör som vill arbeta i en varierad roll med produktionen av högkvalitativ svensk hund- och kattmat.
Om rollen
Som processoperatör hos oss får du en central roll i den automatiserade produktionen med ansvar för övervakning, kontroll och drift av produktion och förpackning. Med dina mekansiska färdigheter ser vi också att du är involverad i visst akut och planlagt underhållsarbete tillsammans med servicetekniker och produktionsledning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Övervakning och styrning av produktions- och förpackningslinjer
Kvalitetskontroller och dokumentation
Felsökning och enklare reparationer av maskiner
Rengöring och underhåll av utrustning
Samarbete med servicetekniker och produktionsledning
Vem är du?
Gärna har erfarenhet av industriell produktion eller liknande verksamhet
Har grundläggande mekaniska kunskaper och är allmänt händig
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Har ett socialt och proaktivt mindset
Har B-körkort
Om oss
Magnussons är ett familjeföretag som i flera generationer lagat hundmat hemma på gården utanför Bro. Vi är fortfarande ett litet, passionerat familjeföretag med fokus på högkvalitativa svenska råvaror. Våra produkter säljs framförallt i välsorterade livsmedelsbutiker och online handel men exporteras också till ett 20-tal marknader. Vi är inne i ett expansivt skede med god tillväxt och lansering av nya produkter. Publiceringsdatum2025-09-09Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbetstid förlagd till dagtid. Ansökan skickas skriftligen till jobb@magnussonpetfood.se
. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men allra senast 21 september 2025. Märk din ansökan Processoperatör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: jobb@magnussonpetfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Processoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magnusson Petfood AB
(org.nr 556460-7652)
Håbolund (visa karta
)
197 93 BRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Magnusson Petfood AB Jobbnummer
9499357