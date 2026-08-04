Processoperatör | Lernia | Tingsryd
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Tingsryd Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Tingsryd
2026-08-04
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Som processoperatör kommer du att arbeta i en välorganiserad produktionsmiljö i Tingsryd där säkerhet, kvalitet och effektivt produktionsflöde står i fokus. Du blir en viktig del i teamet och ansvarar för övervakning och drift av produktionsutrustning, provtagning, dokumentation samt vid behov felsökning och enklare underhåll. Tjänsten erbjuder omväxling och möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter i en stabil och stödjande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
I rollen som produktionsmedarbetare arbetar du i livsmedelsproduktion med moment som förberedelse, hantering och förpackning av produkter, kvalitetskontroller och löpande rengöring enligt hygienrutiner. Arbetsuppgifter kan inkludera löpande band-arbete, manuell paketering, kontroll av produktkvalitet samt avsyning och packning för leverans. Arbetet ställer krav på noggrannhet och att du följer givna rutiner för livsmedelssäkerhet.
Om dig
Formell kompetens
Gymnasieutbildning, gärna teknik- eller industriprogram
Erfarenhet av arbete som processoperatör eller liknande roll inom industri
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Kunna arbeta skift enligt schema vid behov
Truckkort A+B
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar dig och bidrar till din utveckling i yrkesrollen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.vaxjo@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8169516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Tingsryds Kommun (visa karta
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362 30 TINGSRYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10022023