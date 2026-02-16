Processoperatör | Lernia | Halmstad
Lernia Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Halmstad Visa alla processoperatörsjobb i Halmstad
2026-02-16
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Ta steget in i en dynamisk roll som processoperatör hos vår kund i Halmstad. Utveckla din tekniska skicklighet och problemlösningsförmåga i en stimulerande arbetsmiljö. Bli en del av en engagerad arbetsgrupp och forma framtiden med oss.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som processoperatör kommer du att övervaka och styra processer, identifiera och lösa tekniska fel samt utföra varierande arbetsuppgifter som övervakning och underhåll hos vår kund.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har har grundläggande kunskaper inom el och elsäkerhet. Du ska vara van vid vid att arbeta nära elutrustning enligt säkerhetsrutiner. Rollen kräver flexibilitet och noggrannhet. Du behöver ha god fysik eftersom tunga lyft förekommer. Utmärkta kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav för att effektivt kommunicera och dokumentera arbetet. Du bör också vara kvalitetsmedveten, ansvarstagande och ha förmåga att fokusera på detaljer.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta i team samt en nyfiken och snabblärd inställning är också fördelaktigt. En positiv attityd och förmågan att hantera tekniska problem snabbt kan stärka din ansökan. Erfarenhet av olika tillverkningsprocesser och teknisk felsökning är också önskvärt.
Krav : B körkort samt truckkort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Karin Ludvigsson via e-post: karin.ludvigsson@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6837807-1844376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Horngatan 4 (visa karta
)
302 33 HALMSTAD Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9745450