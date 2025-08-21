Processoperatör inom uppvägning till Fresenius Kabi
Academic Work Sweden AB / Processoperatörsjobb / Stockholm Visa alla processoperatörsjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Drömmer du om att göra en verklig skillnad i människors liv? Nu har du chansen att omedelbart påbörja en spännande resa som processoperatör hos Fresenius Kabi. Här är du en viktig länk i kedjan som bokstavligen förbättrar livet för människor världen över med hjälp av medicin i absolut världsklass. Ditt arbete kommer inte bara att vara meningsfullt, det kommer också att vara banbrytande. Sök redan nu!
OM TJÄNSTEN
Vi letar efter processoperatörer till Fresenius Kabi, ett marknadsledande företag inom klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Fresenius Kabi är känt för sitt fokus på framsteg och hög kvalitet i skapandet av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av personer som lider av kroniska och allvarliga sjukdomar, både inom och utanför sjukhusmiljön. Deras produkter och tjänster inte bara räddar och skyddar liv utan bidrar också till att förbättra livskvaliteten för individer. Oavsett om det gäller patienter, kunder eller medarbetare, sätter de människan i centrum. Anläggningen i Brunna är en av världens mest moderna produktionsanläggningar för intravenösa näringslösningar och använder en avancerad produktionsprocess.
Rollen är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst i sex månader. Det kan finnas möjlighet till förlängning, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• En arbetsplats som förbättrar människans hälsa genom sina produkter.
• En bra arbetsmiljö med glädje och kvalitet i fokus.
• Tydliga arbetsuppgifter med fokus på kvalité och noggrannhet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
• Uppvägning av råvaror för intern och extern produktion
• Packa ut och märka upp färdigvägda tillverkningsordrar och materialrekvisitioner
• Underhålla, rengöra och hantera utrustning, material
• Medverka vid inventering av förbrukningsmaterial
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av arbete i ATEX-klassad miljö där man jobbar utan elektroniska enheter som mobiltelefon, trådlösa hörlurar, smartklockor osv.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har en god förståelse för kvalitetsarbete, renrumsrutiner och bra datorkunskaper.
Det är meriterande om du har
• Har GMP-behörighet.
Information inför att du skickar in din ansökan:
I den här processen så kommer vi att ta referenser i ett tidigt skede om du blir aktuell för den här tjänsten. Fundera därför redan vid inskick av din ansökan på vilka referenter du vill ange, det ska vara 2 referenser varav minst en ska vara chef.
Du behöver även skicka med ett personligt brev i din ansökan, använd den här länken för att få tillgång till en mall för ett personligt brev.
Som en del av vår rekryteringsprocess måste alla slutkandidater genomgå en obligatorisk bakgrundskontroll baserad på offentlig information och utförd med ditt samtycke.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9468381