Processmekaniker
2025-12-10
Processmekaniker till Swedish Match!
Vi har valt att göra något nytt, vi förändrar vår verksamhet helt och bygger vår framtid på ett tydligt mål - att skapa en rökfri framtid. Swedish Match varumärken har varit ledare inom branschen i mer än 200 år. Idag är vi ett dotterbolag till PMI, och tillsammans arbetar vi för ett rökfritt Norden till 2035.
Om rollen
På Drift & Underhåll är vi 26 medarbetare inom el, mek, process och fastighet med fokus på förebyggande och avhjälpande underhåll, underhållsprojekt samt projekt- och förbättringsarbete.
Som processmekaniker är du en del av den dagliga driften i produktionen, vilket innebär ansvar för felavhjälpande underhåll, förebyggande underhåll samt driftoptimerande åtgärder.
Du rapporterar till Supervisor Underhåll och erbjuds ett spännande och omväxlande arbete i en utvecklande och stimulerande miljö.
Arbetstider
Vi söker medarbetare till både dag- och kvällsskift:
Dagskift: 06:42-15:00
Kvällsskift: Måndag-torsdag: 14:54-00:00. Fredag: 14:54-19:42
Ansökan
Tjänsten är öppen för ansökan fram till 15 januari 2026.
Dina ansvarsområden:
Vara Drift & Underhålls representant på processavdelningen och arbeta med drift, skötsel och underhåll samt förändrings- och förbättringsarbete.
Delta vid installationer, projekt och utveckling av processutrustningar.
Hantera dokumentation och arbeta i underhållssystemet Maximo.
Vi ser gärna att du har:
Stort intresse för processtyrd tillverkning och underhåll.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Svenska och engelska väl i tal och skrift.
Meriterande:
Mekanisk utbildning.
Behörighet för heta arbeten, truckkort och mobil arbetsplattform.
Grundläggande kunskap om instrument- och automationsinterface mot processer.
Erfarenhet av underhåll och underhållssystem.
Tidigare erfarenhet från petrokemi-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin samt projektarbete.
Personliga egenskaper:
Prestigelös och serviceinriktad.
Positiv till förändringar.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
God samordningsförmåga.
Öppen och nyfiken på nya idéer och lösningar.
Strukturerad med gott ordningssinne.
Förmåga att fatta genomtänkta beslut på sakliga grunder.
Professionellt agerande och god kommunikationsförmåga i kontakt med andra funktioner.
Vad vi erbjuder:
Vår framgång bygger på de engagerade människor som varje dag kommer till jobbet med ett syfte och en vilja att utvecklas. Hos oss får du möjlighet att:
Ta kontroll över din framtid och vår. Vi ger dig friheten att ta risker, testa nytt och utforska.
Vara en del av en inkluderande och mångfaldig kultur där allas bidrag respekteras - samarbeta med några av världens bästa människor och känn att du hör hemma.
Följa dina ambitioner och utveckla dina färdigheter inom ett globalt företag - vår storlek och räckvidd ger oändliga möjligheter att växa.
Vara stolt över att bidra till vårt löfte till samhället: att leverera en rökfri framtid. Så ansöker du
