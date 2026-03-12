Processmaskinist NCC Asphalt North Umeå
Rollen som Processmaskinist
I rollen som processmaskinist ansvarar du tillsammans med dina kollegor för tillverkningen av asfalt och den dagliga driften av asfaltfabriken. Detta innebär att du också på daglig basis hanterar provtagning, kvalitetsuppföljning på både ingående material och färdig asfaltsmassa. Du ansvarar även för beställning av bitumen och pellets mm. Hjullastarkörning och reparations- och underhållsarbete förekommer dagligen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från asfaltfabrik eller betongfabrik. För att klara av arbetet så måste du ha viss datavana och behärska svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande för tjänsten är att du har förarbevis för hjullastare och/eller erfarenhet av styrsystem AS1. Erfarenhet från arbete som elektriker eller motsvarande kompetens inom el är meriterande. Som person är du serviceinriktad, ordningsam, plikttrogen, självständig och initiativtagande. Du förstår vikten av att skapa goda relationer både internt som externt. Du är flexibel och i viss mån stresstålig. Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Övertid och oregelbundna arbetstider förekommer. Provanställning kommer att tillämpas. Placering i Umeå, resor i tjänst kan förekomma. B-körkort är ett krav. Inför anställning tillämpar vi bakgrundskontroller.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Operation Manager Mattias Lundmark 070 220 91 48. Tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande så vid intresse skicka vänligen in din ansökan snarast. Sista ansökningsdag är 2026-03-31.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
