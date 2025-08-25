Processledare Koagulation, Jourlaboratoriet Västerås
Vill du ha ett varierande arbete där du får en viktig roll i utvecklingen inom processen Koagulation? Vi söker nu en Processledare till Jourlaboratoriet Västerås. Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som processledare har du ansvar för helheten i processen. Du arbetar med att strukturera arbetet samt att kontinuerligt förbättra och utveckla processen. Effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet är exempel på områden där du som processledare kommer att arbeta för att det ska fungera så bra som möjligt.
Processledarrollen är en stimulerande och utvecklande roll där du har stora möjligheter att utforma driften och utvecklingen inom processen. Dina arbetsuppgifter är därför väldigt varierande och innebär bland annat att du ansvarar för processens dokumentation, interna- och externa kontroller, hantering och uppföljning av avvikelser samt ansvarar för upplärning och behörighetsbevis. Du har kontakt med leverantörer och sköter beställningar och felanmälningar. Du handhar fakturor och håller i drifts- och verksamhetsmöten. Du ansvarar för utrustningens drift och ska kunna utföra djupare felsökning och underhåll. Du arbetar även i produktion.
Du kommer tillhöra ett processteam under ledning av medicinskt ansvarig läkare och på uppdrag av enhetschef. Tillsammans löser ni flertalet av arbetsuppgifterna i teamet.
Du erbjuds en individuellt anpassad introduktion utifrån tidigare erfarenheter samt möjlighet till kompetensutveckling.
Om arbetsplatsen
På Laboratoriemedicin välkomnas du till en verksamhet som omfattar specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Vi är ca 200 medarbetare och finns vid de fyra sjukhusen i Västmanland.
Med patienten och våra kunder i fokus levererar vi tjänster till vården i form av provtagning och provsvar, blodkomponenter, funktionsundersökningar samt omhändertagande av avlidna. Laboratoriemedicin arbetar för god och säker vård i rätt tid. Hos oss arbetar yrkeskategorier som biomedicinska analytiker, läkare, cytodiagnostiker, sjuksköterskor, undersköterskor, molekylärbiologer, kemister och laboratorieingenjörer.
Laboratoriemedicin är ackrediterat enligt standarden ISO 15189.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• ett individuellt anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad Biomedicinsk analytiker alternativt Laboratorietekniker med relevant utbildning. Som processledare behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt ha god datavana och förmåga att sätta dig in i nya digitala arbetsverktyg. Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet från klinisk laboratorieverksamhet.
För att lyckas med uppdraget och trivas i rollen som processledare ser vi att du är en kommunikativ och trygg person med ett starkt driv och som kan ta egna initiativ till förbättringsarbeten. Du kan se helheten inom Laboratoriemedicin, ser positivt på förändring och trivs i en dynamisk miljö där situationer snabbt kan ställas om. Meriterande med erfarenhet från liknande uppdrag alternativt kompetens inom Koagulation.
I det dagliga arbetet kan du utan problem arbeta självständigt, organisera och samordna arbetsuppgifter samt få med dig personalen i arbetet. Det här är ett jobb för dig som har en stark yrkesstolthet och som gör det lilla extra i ditt arbete. Förutom utbildning och kunskap värderar vi din personliga lämplighet högt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Dagtid, men jourarbete kan förekomma. Placeringsort Västerås, men även ansvarig för processen i Köping. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 7 september 2025.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
