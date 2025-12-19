Processledare it - forma framtidens digitala samhällsbyggnad i Täby
2025-12-19
Täby är en växande kommun med höga ambitioner. Här kombineras småstadens närhet med storstadens möjligheter. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en trygg, hållbar och välfungerande miljö för våra invånare. Digitalisering och smarta systemlösningar är en central del av vår utveckling. Vi har en omfattande flora av verksamhets- och stödsystem som stödjer allt från samhällsplanering, bygglov, VA, avfall, geodata, byggnation av allmän mark samt drift och underhåll av gata, park och fastighet. Nu söker vi en processledare till vår nystartade geodata- och systemsamordningsenhet på samhällsutvecklingskontoret. Du kommer få en nyckelroll för att tillsammans med oss ta nästa steg i vår digitala resa.
Som Processledare it blir du en central aktör i samhällsutvecklingskontorets systemförvaltning. Du leder och driver förändringsarbete kopplat till våra verksamhetssystem - från införande och avveckling till större anpassningar av befintliga lösningar. Du planerar och driver införande av nya verksamhets- och stödsystem, från behovsanalys till implementering och uppföljning. I rollen arbetar du tvärfunktionellt nära både verksamheten och kommunens it-funktion för att säkerställa att systemen är effektiva, användarvänliga och framtidssäkra. Du ska ha erfarenhet av att hålla ihop projekt och processer, samlar rätt kompetenser för att driva projekten och ser till att lednings- och styrgrupper får underlag för beslut i rätt tid.
Du blir en av fem nyckelspelare i en organisation med systemadministratörer, systemförvaltare och processledare it. Tillsammans skapar vi strukturer och processer som gör att våra system stödjer samhällsbyggnadsprocesserna på bästa sätt.
Vi söker dig som är trygg i din kompetens, har förmåga att se helheten och kan omsätta strategiska mål till praktiska lösningar. Du är kommunikativ, lyhörd och trivs i en roll där samverkan och relationsbyggande är avgörande. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ska ha mångårig erfarenhet inom it och/eller samhällsbyggnadssektorn. Du ska ha erfarenhet av att införa system, förändringsledning samt verksamhetsutveckling. Din utbildning ska vara inom samhällsbyggnadssekorn och/eller it, så som systemvetenskap, informatik, dataveteskap, eller liknande utbildning.
Har du erfarenhet av digitalisering är det meriterande. Du ska ha vana vid att arbeta strukturerat med processutveckling och förändringsledning inom samhällsbyggnadsprocessen eller likvärdigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en kommun som präglas av kvalitet, service och långsiktighet. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi värdesätter engagemang, professionalism och respekt och där vi tillsammans arbetar för att göra skillnad varje dag.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se).
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Samhällsutvecklingskontoret som består av tre avdelningar är en viktig aktör när Täby utvecklas. Avdelningarna arbetar parallellt under projektform vilket skapar förutsättningar att jobba varierat tillsammans med andra professioner. Med fokus på fyra nya hållbara stadsdelar med olika arkitektur ges våra medarbetare stor möjlighet att påverka med sin specialistkunskap. Vill du vara med och skapa det framtida Täby? Ersättning
