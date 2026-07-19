Operationsledare
Kustbevakningen / Polisjobb / Stockholm Visa alla polisjobb i Stockholm
2026-07-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kustbevakningen i Stockholm
, Vaxholm
, Värmdö
, Södertälje
, Nyköping
eller i hela Sverige
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som dygnet runt övervakar Sveriges kust och stora insjöar. Med vår maritima förmåga är vi en central operativ aktör i den maritima miljön. Vi har ett unikt uppdrag inom totalförsvaret där vi har uppdrag både inom det civila försvaret och under vissa förutsättningar även inom det militära försvaret. Vårt uppdrag omfattar sjöövervakning, ordningshållning, brottsbekämpning samt miljöberedskap till sjöss. Genom kontinuerlig insamling och delning av sjöinformation till andra myndigheter skapar vi en civil sjölägesbild som är avgörande för både krisberedskap och säkerhet i den maritima miljön.
Våra fartyg och flygplan genomför ständigt sjöövervakning och vi kan agera snabbt vid hot om brottslighet, nödsituationer, olyckor eller hot mot sjösäkerheten. Kustbevakningen kombinerar denna övervakning med beredskap för räddnings- och miljöräddningstjänst till sjöss. Detta stärker samhällets förmåga att förebygga händelser och om något händer hantera och återställa ordning och säkerhet i den maritima miljön.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över de organisatoriska gränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-07-19Beskrivning
Operativa avdelningen genomgår just nu en spännande organisationsförändring. Det innebär att den här befattningen som operationsledare kan komma att justeras och utvecklas i takt med att den nya organisationen sätter sig. Vi söker dig som ser positivt på förändring och vill vara med och forma framtiden hos oss. Du kommer tillhöra Operativa ledningsenheten, sektionen för operationsledning. Dina arbetsuppgifter
I rollen som operationsledare har du ett centralt ansvar för att driva och samordna vår operativa verksamhet. Du omsätter strategiska mål till praktisk handling och ser till att resurser används där de gör som mest nytta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Leda den operativt planerade verksamheten.
Omsätta den operativa verksamhetsinriktningen till konkreta operationsplaner.
Samordna det myndighetsgemensamma arbetet på den operativa ledningsnivån.
Leda händelsestyrd verksamhet vid särskilda händelser (efter chefs beslut) som kräver noggrann planering och myndighetsövergripande samordning över tid.
Ingå i beredskap för den operativa ledningsnivån.
Företräda Kustbevakningen externt och internt inom ditt ansvarsområde.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att balansera struktur med flexibilitet. Du är trygg i ditt ledarskap och trivs i en föränderlig miljö.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning alternativ annan utbildning som Kustbevakningen bedömer som likvärdig för tjänsten.
Aktuell erfarenhet av arbete inom Kustbevakningens operativa verksamhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift).
Meriterande
Dokumenterad chefs- och/eller ledarerfarenhet.
Personliga egenskaper som vi lägger stor vikt på är följande:
Helhetssyn: Du har en god helhetssyn och agerar alltid med myndighetens bästa för ögonen.
Inlyssnande och trygg: Du har ett ödmjukt förhållningssätt och är genuint intresserad av andras perspektiv, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut när det krävs.
Lösningsorienterad: Du ser möjligheter och hittar konstruktiva vägar framåt, även när förutsättningarna ändras.
Arbetspsykologiska tester kan komma att användas i urvalet. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras. Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
(org.nr 202100-3997), https://www.kustbevakningen.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Ljusslingan 26 (visa karta
)
120 31 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kustbevakningen Jobbnummer
10006024