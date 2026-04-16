Processledare inom säkerhet, beredskap, kvalitet och miljö
Nu söker vi en Processledare till Tvätteriet i Alingsås. Välkommen med din ansökan senast den 7 maj. Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Som processledare ansvarar du för att leda, utveckla och samordna verksamhetens arbete inom säkerhet, beredskap, kvalitet och miljö. I rollen säkerställer du att organisationen följer gällande lagstiftning, riktlinjer och interna styrdokument, samt skapar förutsättningar för en trygg, robust och hållbar verksamhet. Du fungerar som en strategisk och operativ nyckelresurs med fokus på riskhantering, kontinuitetsplanering, systematiskt kvalitetsarbete och miljöledning. Du arbetar nära en kollega med motsvarande uppdrag och tillsammans stöttar ni varandra samt verksamhetens chefer inom dessa områden.
Exempel på arbetsuppgifter som förekommer:
Ansvara för och utveckla det systematiska säkerhetsarbetet
Leda arbetet med kontinuitetsplanering och krisberedskap
Utarbeta och uppdatera planer, rutiner och instruktioner inom säkerhet och beredskap
Hantera incidentrapportering och stötta vid utredningar av inträffade händelse
Utveckla och följa upp organisationens miljöledningssystem enligt ISO 14001
Samordna miljöarbetet och säkerställa att det uppfyller lagkrav och interna mål
Följa upp miljönyckeltal och sammanställa rapportering
Som processledare blir du en del av områdets ledningsgrupp och du kommer rapportera till områdeschef Hans Lindqvist. I ledningsgruppen förväntas du inte bara driva frågor inom dina spetsområden utan också engagera dig och bidra till utveckling inom Tvätteriet i stort.
Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning inom säkerhet, miljö, kvalitet, krishantering eller annan likvärdig inriktning. Du har dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete samt miljö- och kvalitetsledning. Du har god insikt i gällande lagstiftning samt erfarenhet av att leda projekt, hålla utbildningar eller organisera workshops. Utöver detta har du en god förmåga att analysera komplex information och omsätta den i praktiskt arbete.
Tidigare erfarenhet av politiskt styrd organisation, utbildning i krisledning eller säkerhetsskydd samt kunskap om ISO 14001 är meriterande. Praktisk erfarenhet av incidenthantering och intern utredningsmetodik är också värdefullt.
Som person är du strukturerad och analytisk med god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du känner dig trygg i att ge vägledning och fatta beslut inom ditt område. Du har förmåga att växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter och är initiativtagande samt är lösningsorienterad i ditt arbetssätt.
Om Tvätteriet
Tvätteriet i Alingsås försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. Varje dygn sorterar och hanterar vår produktionskedja 37 ton tvätt som vi sedan packar och levererar tillbaka till våra kunder. Totalt är vi cirka 240 medarbetare. Som processledare erbjuds du en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Hos oss får du möjlighet att bidra till en välfungerade hälso-sjukvård för invånarna i Västra Götalandsregionen.
Övrigt
Urval påbörjas efter sista ansökningsdag. Frågor om tjänsten hanteras av Hans Lindqvist, Områdeschef.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
