Processledare inom inköp
BAE Systems Hägglunds AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2026-04-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Är du intresserad av en roll där du är med och leder processarbete för hur vi arbetar med inköp på BAE Systems Hägglunds? Sektionen Inköp söker nu fler Processledare som kommer att vara viktiga för att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade inköpsprocesser.
Din framtida utmaning
BAE Systems Hägglunds är i en stark expansiv fas, drivet av flera miljardaffärer och en fortsatt stark efterfrågan. För att möta efterfrågan och fortsätta leverera på toppnivå söker vi nu Processledare till sektionen Inköp som kan spela en nyckelroll i att förbättra våra processer, driva verksamhetsutveckling och att nå uppsatta mål.
Du ingår i avdelningen OIA- Procurement Excellence där kollegorna jobbar med compliance, verksamhetsutveckling, analys och processutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering och analys
Kartlägga och analysera arbetsprocesser och identifiera förbättringsområden tillsammans med verksamheten samt skapa handlingsplaner för att driva förbättringar framåt.
Ledning och samordning
Verka som förändringsledare, med ett coachande och stöttande förhållningssätt som främjar kontinuerlig förbättring, lärande och en positiv kultur inom organisationen. Leda arbetsgrupper, medverka i workshops, och samordna processer mellan enheter. Processledare finns över hela företaget och dessa andra processledare blir en viktig gränsyta att samarbeta med.
Uppföljning och rapportering
Mäta och rapportera processernas resultat. Följa upp beslutade initiativ och förbättringsprojekt för att säkerställa att förbättringsåtgärder genomförs effektivt och ger önskat resultat.
Utbildning och stöd
Utbilda och stötta medarbetare och processägare i nya arbetssätt och metodik.
Den du är
För denna roll är det centralt med förmåga att tänka strategiskt och operativt med fokus på resultat. Som person är du kommunikativ och har en coachande ledarstil, som inspirerar andra att engagera sig i förbättringsarbete och processutveckling. Som Processledare är det viktigt att du också är analytisk och har förmågan att prioritera och värdera initiativ utifrån affärsmässiga mål och resurser.
Du har gedigen erfarenhet av processledning, verksamhetsutveckling eller motsvarande, gärna från en komplex och dynamisk verksamhet inom tillverkande industri.
Du har en relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis som civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning mot industriell ekonomi, logistik eller produktion, alternativt annan utbildning i kombination med motsvarande arbetslivserfarenhet.
Vidare har du god vana av att arbeta i affärssystem (ERP) samt mycket goda kunskaper i Excel, vilket gör att du kan analysera data och följa upp resultat på ett strukturerat sätt.
Du behärskar både svenska och engelska mycket väl, i såväl tal som skrift, då rollen kräver effektiv kommunikation, dokumentation och samverkan i en internationell miljö.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken:https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på:www.jobbaochlev.se/www.inspiration.ornskoldsvik.sewww.hogakusten.com/sv
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Sista ansökningsdag är 2025-05-17 men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Stina Widmark, chef Procurement Excellence 070-2119957
Lisa Fagerström, rekryteringskonsult, 076-8241789. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK
BAE Systems Hägglunds AB
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112
9875726