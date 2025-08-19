Processledare El och Instrument SSG Standard Solutions Group AB
2025-08-19
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar.
Idag är vi Nordens ledande leverantör av digitala tjänster för säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörer och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig.
SSG är inne i en spännande fas och söker dig som vill vara med att bidra till vår utveckling och tillväxt. Har du en bakgrund inom el och vill vara med och påverka utvecklingen av standarder för svensk industri? Sök då tjänsten som processledare med placeringsort i Sundsvall.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
SSG:s tjänsteutbud har utvecklats tillsammans med industrin för att möta behoven på den svenska marknaden och används idag även av internationella tillverkare och entreprenörer som verkar i Sverige. SSG söker dig som vill ta en central roll i arbetet med våra el- och instrumentstandarder - framtagna i nära samarbete med industrin och idag använda både av svenska och internationella aktörer.
Hos oss får du möjlighet att använda din elkompetens i en varierad och utvecklande roll där du bland annat driver Elkommitténs arbete, utvecklar befintliga standarder och nätverk samt ansvarar för planering och genomförande av konferensen SSG Elansvarsträff. Du fungerar som rådgivare inom elstandarder både internt och gentemot våra kunder, håller kontakt med myndigheter och bevakar såväl teknikutveckling som nationell och internationell lagstiftning. I rollen ingår även att föreläsa vid seminarier och webinarier samt att samarbeta med externa partners och konsulter för att möta särskilda kundbehov.
Placeringsort Sundsvall. Resor förekommer i tjänsten, så B-körkort är ett krav.
Vem är du
Vi söker dig med relevant utbildning inom elområdet, exempelvis elteknik eller elkraft, och med god kunskap om tillämplig lagstiftning och standarder. Du har flera års erfarenhet av arbete med elsäkerhet, gärna i en ledande roll. Har du Auktorisation A eller en bakgrund som elkraftsingenjör ser vi det som meriterande.
Som person är du strukturerad, drivande och trygg i din kompetens. Du är prestigelös, samarbetar lätt med andra och har ett genuint engagemang för elområdet och arbetsmiljöfrågor. Du kommunicerar öppet, bygger relationer naturligt och trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi söker dig som är nyfiken, lyhörd för kunders behov och som har förmåga att omsätta dessa till värdeskapande lösningar. Du tycker om att bygga nätverk, skapa förtroende och bidra till affärs- och tjänsteutveckling med kundens bästa i fokus.
Vad kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder dig ett variationsrikt arbete där du får vara en del av både utveckling och utmaningar kopplat till tillväxten. På SSG satsar vi på ledar- och medarbetarutveckling och att utveckla vår kultur. Vi arbetar i agila tvärfunktionella team och har korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka utvecklingen inom respektive ansvarsområde. Vi har stort fokus på vår egen arbetsmiljö och en hållbar prestationskultur, vilket skapar trivsel och gemenskap. Vi erbjuder friskvårdstid och friskvårdspeng, vinstdelning, sommar- och vintertid, arbetstidsförkortning samt privat vårdförsäkring.
Förmåner hos SSG
* Modernt kontor med egna arbetsplatser
* Inspirerande mötesytor som bland annat erbjuder en studio, arkadspel, 3D-printer och en zen garden - allt för att vi ska kunna vara kreativa!
* Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
* Kompetensutveckling på arbetstid
* Vinstdelning - när det går bra för SSG delar vi gemensamt på en del av vinsten
* Sommartid - en timmes kortare arbetsdag under sommarmånaderna maj-september
* Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
* Privat sjukvårdsförsäkring
* Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
* Arbetstidsförkortning
Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi samarbetar med Jefferson Wells i denna rekrytering och har du frågor eller vill veta mera är du välkommen att ringa Karin Frisendahl, 070- 377 45 46, karin.frisendahl@jeffersonwells.se
Din ansökan vill vi ha via länken senast den 7 september.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till en framåtblickande organisation med starkt fokus på kvalitet och hållbarhet, ser vi fram emot din ansökan!
