Processledare
Professional Galaxy AB / Kemiingenjörsjobb / Göteborg Visa alla kemiingenjörsjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
, Växjö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Processledare hos vår kund.
Kravprofil • Dokumenterad erfarenhet av att praktiskt leda och genomföra processkartläggningar inom ekonomiområdet. Minst 5 år. • Erfarenhet av att självständigt rita processkartor (t.ex. i BPMN eller liknande notation). • Erfarenhet av arbete i komplexa organisationer med många intressenter. • Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt. • Förmåga att kommunicera tydligt med både verksamhet, från strategisk till operativ nivå och projektledning. • Haft en ledande (processledare, projektledare eller liknande) roll på kundsidan (inte som systemleverantör) i flertalet projekt (minst tre uppdrag) som omfattar förstudie, kravarbete, upphandling och införande av ekonomisystem. • Praktisk erfarenhet av arbete med redovisning och/eller centrala ekonomiprocesser. • Erfarenhet av uppdrag, process och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor eller motsvarande verksamhet. Minst 5 år. • Civilekonomexamen eller motsvarande akademisk utbildning inom ekonomi. • Mycket god kunskap om ekonomiprocesser såsom redovisning, bokslut, budget och ekonomisk uppföljning. • Ska ha god teknisk förståelse för att förstå och bidra i design- och lösningsdiskussioner. • Referenser från tidigare uppdrag inom efterfrågat kompetensområde som vidimerar ovanstående krav.
Meriterande kompetens: • God förståelse för uppsättning av ekonomisystem i offentlig sektor. • God förståelse för masterdata/styrning av ekonomidata. • Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance. • Erfarenhet av införande av ekonomisystem med fler än 500 användare.
Övrigt
Period: 2026-06-15 - 2027-06-15, option 24 månader Placeringsort: Göteborg Säkerhetsklassat uppdrag: Nej
Sista anbudsdag: 2026-06-16 Svar önskas: 2026-06-12
Krav på svenska: JaÄr du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840187-2032526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9943699