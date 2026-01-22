Processkemist till läkemedelsjätten PolyPeptide
2026-01-22
Vill du jobba med läkemedelstillverkning på ett världsledande läkemedelsföretag? Vill du arbeta i ett team med välutbildade personer som brinner för sitt arbete? Då kan det vara dig vi söker för tjänsten som processkemist till PolyPeptide! Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka in din redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nya medarbetare till PolyPeptides produktion av syntetiskt framställda peptider. Arbetet som processkemist är varierande och består av olika moment. Det kräver att du är mycket noggrann och ansvarstagande samt har god kemiförståelse. Tjänsten innebär arbete med antingen syntes- eller rening i både stor och liten skala och utmärks av ständig utveckling och expansion inom produkter och processer. Skiftarbete tillämpas, dagtid, kvällstid och emellanåt helger.
Du erbjuds
• En fot in på ett spännande bolag, med goda möjligheter att gå vidare internt efter konsultuppdrag
• En tjänst som innebär en mix av praktiskt- och dokumentationsarbete
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
• Utföra kemiskt processarbete
• Att jobba med olika produkter och projekt
• Att supportera batchansvarig/produktionsspecialist
• Att ta fram detaljplaner tillsammans med ansvarig specialist
• Ta initiativ och driva förbättringsarbete
• Granska MBPRer, SOPar och andra kvalitetsdokument enligt GMP
• Att vara/supportera utrustningsansvarig
• Support vid validering och vid inspektioner
• Säkerställa att vi jobbar enligt 5S konceptet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen inom kemi, biokemi, bioteknik eller liknande
• Har mycket god kommunikativ förmåga i svenska samt engelska i tal och skrift av säkerhetsskäl
• Har en stor vilja till att arbeta i PolyPeptides produktion och utvecklas där
• Kan arbeta skift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med läkemedel- eller livsmedelsproduktion
• Erfarenhet av GMP
För att lyckas och trivas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Om du är nyfiken och vill läsa mer om PolyPeptide och deras verksamhet kan du göra det här!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
