Processingenjör inom biopharma
Om SallyQ
Vi är ett bolag som grundades med viljan att bygga ett kompetensbolag där kundvärde och människan står i centrum. Vi benämner oss som ett kompetensbolag och erbjuder rekryteringstjänster, expertkompetens för bau och projekt samt utbildningsinsatser inom Life Science branschen. Vår vision är att hjälpa innovativa företag och människor att göra så stor positiv skillnad de möjligtvis kan i världen. Vi tror på kvalitet i allt från bemötande, kommunikation, leverans till relation.
Nu söker vi en processingenjör som vill ta en viktig roll som konsult i produktionen hos en av våra kunder inom biopharma.
Om rollen
Som processingenjör arbetar du nära produktionen och bidrar både operativt och strategiskt. Du är en nyckelperson i att säkerställa effektiva, robusta och kvalitativa processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utvärdera, optimera och följa upp odlings- och/eller reningsprocesser
Stötta produktionen operativt samt utbilda produktionspersonal
Ansvara för översyn och förvaltning av utrustning och styrsystem
Planera och genomföra förändringar enligt Change Control
Delta i utvecklingsarbete och investeringsprojekt
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett starkt kvalitetsfokus och en vilja att utvecklas.
Du har:
Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom relevant område
Minst 2 års erfarenhet från läkemedelsindustrin eller annan reglerad verksamhet
Erfarenhet av storskalig proteinrening och/eller cellodling
God förståelse för GMP och regulatoriska krav
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du:
Lösningsorienterad och tekniskt nyfiken
Strukturerad och noggrann med ett starkt kvalitetstänk
Självständig, men trivs också med att arbeta i team
Duktig på att dokumentera och kommunicera ditt arbete
Vi utvärderar ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Hanna Peterson på SallyQ - Hanna.peterson@sallyq.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7459611-1918836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
