Processingenjör - VA & Processutveckling, Stenungsund kommun
Stenungsunds kommun / Byggjobb / Stenungsund Visa alla byggjobb i Stenungsund
2026-03-19
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Vår vision är att nå 35 000 invånare år 2035. Vi är en del av Göteborgsregionens kommunalförbund och deltar aktivt i flera mellankommunala samarbeten.
VA-driftenheten är ett mindre, starkt sammansvetsat team, där du som processingenjör samarbetar nära drifttekniker, projektingenjör och miljöingenjör. Tillsammans driver vi utvecklingen av kommunens reningsverk, vattenverk pumpstationer och dagvattenanläggningar. Huvudanläggningen är ett Bio-P avloppsreningsverk med kväverening, och omfattningen gör att optimering och kontinuerlig utveckling är centrala delar av vårt arbete.
I rollen som processingenjör får du ett brett och strategiskt ansvar, samtidigt som du har praktisk inverkan på driften:
* Optimera och styra biologiska och kemiska processer i våra reningsverk
* Optimera och styra vattenverken i kommunen.
* Delta i projekt för nya pumpstationer och driva underhållsprojekt av befintliga pumpstationer.
* Samverka internt med projekt, drift och planeringsverksamheter
* Genomföra upphandlingar inom enheten, enligt LOU. Lagen om offentlig upphandling.
* Ansvara för egenkontrollprogram och kontrollsystem för att säkra att vi följer lagkrav och minimerar miljöpåverkan.
* Genomföra regelbunden provtagning och laboratorieanalyser, samt underhålla och kalibrera mätinstrument.
* Leda utveckling och utvärdering av processförbättringar, inklusive utrednings- och förbättringsprojekt.
* Ansvara för dagvattenanläggningar, inklusive utveckling av rutiner, regelverk och egenkontrollprogram.
* Arbeta nära drifttekniker genom daglig drift, tillsyn och förebyggande underhåll för att säkerställa stabil drift och god processprestanda.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll som kombinerar drift, laboratoriearbete och arbete i utvecklingsprojekt. I en mindre organisation som vår får du stort utrymme att påverka och förbättra processer samt vara med och forma framtidens arbetssätt. Vi har ett tydligt fokus på hållbarhet och innovativa VA-lösning för framtiden, där teknisk utveckling möter samhällsnytta och ditt arbete gör verklig skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning (exempelvis kemi, miljö, bioteknik eller processteknik) eller motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet eller intresse för biologisk/kemisk rening, gärna med kunskap om Bio-P-processer och styrteknik. Du har en stark analytisk förmåga och vana att driva utredningar och projekt för processförbättring.
Samtidigt som du är strukturerad, självgående och samtidigt en lagspelare med förmåga att samarbeta med drifttekniker, laboratoriepersonal och andra ingenjörer. Du är flytande i svenska i tal och skrift samt B-körkort.
Meriterande för rollen är praktisk erfarenhet av VA-branschen, drift av vatten- och reningsverk, och deltagande i utvecklings- eller moderniseringsprojekt.
Detta erbjuder vi dig:
* En roll med verklig påverkan på både teknik och miljö du är med och utvecklar framtidens VA-lösningar.
* Möjlighet att arbeta i ett engagerat, litet team där din kompetens tas tillvara och där du kan driva förändring.
* Utvecklingsmöjligheter genom projekt och förbättringsarbete vi vill att du växer med oss.
* Stabil anställning i kommunal verksamhet med fokus på långsiktighet, trygghet och hållbarhet.
* En arbetsplats där man värnar balans mellan arbete och fritid vi förstår värdet av en bra arbetsmiljö.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303-73 00 00 Jobbnummer
9807136