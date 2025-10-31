Processägare masterdata till Åhléns
Om din roll
Som Processägare för Åhléns masterdata ansvarar du för att utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera Åhléns masterdataprocesser. Rollen innebär ett brett samarbete med flera delar av organisationen, där du blir en naturlig länk mellan inköp, system och leverantörer. Du arbetar både strategiskt och operativt för att skapa en datadriven grund som möjliggör smartare beslut, högre kvalitet och ökad automatisering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva, strukturera och säkerställa utveckling av bolagets Masterdata ur ett end-to-end-perspektiv.
Säkerställa att processer och rutiner kopplade till Åhléns masterdata efterlevs
Säkerställa utbildningar och dokumentation för långsiktigt hög datakvalitet
Initiera och leda förbättringsinitiativ för att automatisera och effektivisera arbetssätt
Samarbeta med Inköpsorganisatoinen för att säkra informationsflöden från våra leverantörer
Du blir en del av ett team på ca 10 personer och samarbetar med inköp- och marknadsorganisationen.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Relevant akademisk utbildning inom t.ex. ekonomi eller motsvarande område.
Minst 1 års erfarenhet inom inköp eller närliggande funktion.
Goda kunskaper i Microsoft Office, framför allt Excel.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som gillar struktur, har ett analytiskt sinne och drivs av att skapa ordning och tydlighet i komplexa informationsflöden. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika delar av organisationen, samtidigt som du trivs med att ta egna initiativ och ansvar. Du kombinerar ett lösningsorienterat arbetssätt med ett affärsmässigt perspektiv och bidrar aktivt till utveckling och förbättring.
Åhléns är en organisation i högt tempo, där mycket händer. Med dig i laget blir vi ännu ännu bättre!
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt. Du är placerad på vårt huvudkontor på Dalagatan 100 i Stockholm.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Processägare masterdata på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
