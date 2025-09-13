Process Development Engineer till ledande teknikföretag!
2025-09-13
Vill du vara en nyckelperson i att utveckla och effektivisera tillverkningsprocesser i en internationell och innovativ organisation? Vi söker tillsammans med vår kund en driven Process Development Engineer till Mattmar. Här får du chansen att arbeta med spännande utmaningar och bidra till att forma framtidens lösningar i en dynamisk miljö. Välkommen med din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Process Development Engineer kommer du att arbeta i nära samarbete med både produktion och R&D, med fokus på att utveckla, förbättra och implementera produktionsprocesser och metoder. Rollen innebär att du driver och deltar i projekt inom områden som automatisering, digitalisering och hållbarhet, samtidigt som du genomför analyser och valideringar för att säkerställa hög kvalitet, effektivitet och kostnadsoptimering. Du fungerar även som tekniskt stöd till produktionen vid införandet av nya produkter och utrustningar. Rollen kräver en stark systemförståelse och analytisk förmåga, med fokus på process- och produktförbättring.
Du blir anställd som konsult hos oss på Academic Work och jobbar på uppdrag hos vår kund. Detta är ett långsiktigt behov där karriärmöjligheter hos vår kund kan öppnas framöver.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas
• Moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö är högt prioriterat
• Närhet till skidåkning, fjäll och natur
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Driva och delta i processutvecklingsprojekt
• Utföra produktvård på befintligt sortiment samt utveckla nya funktioner för kundunika artiklar
• Utföra analyser, tester samt ansvara för kvalitetsuppföljning
• Hantering av kundreklamationer
• Agera tekniskt stöd till produktionen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, maskinteknik alternativt utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig
• Har god systemförståelse och analytisk förmåga
• Har erfarenhet av att arbeta med processutveckling
• Är lyhörd och strukturerad med god kommunikativ förmåga
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av kvalitetsuppföljning
• Arbetat i produktionsmiljö
• Kunskaper i affärssystem som exempelvis Jeeves
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
• Intellektuellt nyfiken
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett ledande företag inom sin bransch, känt för sin innovationskraft och sitt engagemang för kvalitet. De erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där medarbetare uppmuntras att växa. Ersättning
