Proaktiv säljare med varumärkesansvar

Älskar du motorcyklar och brinner för försäljning och kundmöten? Bike Trollhättan söker nu en engagerad och målinriktad säljare som vill ta nästa steg i karriären - i en roll där du kombinerar aktiv försäljning med ett utökat ansvar för flertalet välrenommerade märken.
Om rollen
I rollen som säljare hos Bike Trollhättan får du verkligen möjligheten att göra avtryck! Du arbetar i första hand med försäljning - att möta kunderna, ge professionell service och skapa affärer som bygger långsiktiga relationer. Men det stannar inte där - du ansvarar också för ett eller flera varumärken, där du utbildas till expert och blir den självklara kunskapsbäraren internt. Det innebär bland annat ansvar för dialogen med importören samt att följa upp målsättningar och marknadsandelar.
Du ser till att sortimentet är attraktivt och aktuellt - att nya modeller kommer ut på annons, att rätt motorcyklar står på golvet och att kampanjer förmedlas på ett sätt som stärker både varumärket och kundupplevelsen.Rollen blir därför både bred och dynamisk, där du kombinerar varumärkesansvar med den dagliga försäljningen och följer hela kundresan, från första intryck till färdig utrustning.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av att sälja mer än bara en produkt - du vet hur man skapar en helhetsupplevelse för kunden. Du är van att arbeta med flera olika verktyg i försäljningsprocessen, som exempelvis finansiering, inbyte, försäkring och tilläggstjänster, och drivs av att hitta lösningar som gör varje affär komplett.
Du trivs med att arbeta mot tydliga mål och har ett affärsmässigt mindset som gör att du kan kombinera service med strategiskt sortimentsarbete. Har du dessutom ett genuint intresse för motorcyklar kommer du att trivas extra bra hos oss. Du är självgående men samtidigt en lagspelare som trivs med att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat. Vi på Bike strävar efter att vara ett föredöme i MC-branschen - och i den här rollen blir du en viktig del i att driva vårt arbete framåt och nå bolagets mål och vision. Vidare så kommunicerar du obehindrat på svenska och behärskar engelska i både tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Det här är en chans att bli en del av ett av Nordens mest framstående MC-företag - i en roll där du får kombinera din passion för motorcyklar med kommersiellt ansvar. Hos Bike får du arbeta med flera starka varumärken, tillsammans med kollegor som delar din entusiasm och ditt driv.
Vi tror på starka relationer, både inom teamet och med våra kunder, och vi gillar att ha roligt på jobbet - samtidigt som vi levererar med hög professionalism och kvalitet. Du kommer till en arbetsplats som präglas av framåtanda, utvecklingsmöjligheter och en kultur där alla har en viktig roll i helheten. Här får du vara med och påverka - på riktigt.
Om Bike Trollhättan
Bike Trollhättan har varit en ledande aktör i branschen sedan 1980. Med över 35 heltidsanställda och ytterligare 15 säsongsarbetare under högsäsong, är vi en stark och stabil organisation som hela tiden strävar efter att utvecklas. Vår moderna anläggning på 3500 kvadratmeter rymmer försäljning, verkstad och showroom, och vi är auktoriserade återförsäljare av BMW, Ducati, Harley-Davidson, Kawasaki, KTM och Yamaha.
På Bike Trollhättan bygger vi mer än butiker - vi skapar upplevelser, gemenskap och kundlojalitet. Vårt syfte är tydligt: att vara ett föredöme i MC-branschen. Det innebär att vi alltid strävar efter att leverera service i toppklass, utveckla och påverka MC-branschen i en positiv riktning samt agera med stolthet och ansvar i allt vi gör. Vår vision är att genom glädje, lönsamhet och professionalism fortsätta utveckla branschen - och vi vet att det börjar med våra medarbetare. Därför bygger vi en kultur där du får växa, bli uppskattad för precis den du är och vara en del av något större;
Vårt syfte är att vara ett föredöme i mc-branschen!
Hos oss får du inte bara en arbetsplats - du får en riktning, ett syfte och ett riktigt gott team!
Redo att bli en del av Bikes team?
Urvalet sker löpande - så skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Bike Trollhättan med Jurek - varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Julia Järvholm på julia.jarvholm@jurek.se
vid frågor eller funderingar. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Bike Trollhättan - där passion möter prestation. Ersättning
